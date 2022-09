Empleados de los Suns ven insuficiente la sanción a Robert Sarver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La NBA anunció este martes una suspensión por un año y una multa por valor de diez millones de dólares a Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns y Phoenix Mercury, por promover un ambiente de trabajo hostil, vejatorio, misógino y racista en el seno de la organización a lo largo de las últimas dos décadas.

Durante el último año, la liga ha realizado una profunda investigación que los llevó a entrevistar a alrededor de 320 personas —incluidos 150 antiguos trabajadores, doce propietarios minoritarios y el propio Sarver— y a revisar más de 80.000 documentos entre mensajes, vídeos, correos electrónicos y documentos. Sin embargo, la resolución tomada por la organización no ha satisfecho a muchos de los afectados.

Según informa el periodista de ESPN, Baxter Holmes, varios de los empleados de los Suns, antiguos y actuales, han mostrado su malestar al interpretar la sanción como un simple tirón de orejas. A pesar de que los trabajadores agradecen que se haya demostrado la culpabilidad de Sarver, creen que la liga les «falló cuando tuvieron la oportunidad de respaldar sus valores», tales como «la diversidad, la equidad o la inclusión».

La multa de diez millones de dólares supone una cantidad minúscula dentro de su patrimonio estimado de 800 millones. Además, Sarver afirmó no estar de acuerdo con algunos de los hallazgos del informe de la NBA pero añadió que aceptará la responsabilidad por sus acciones, quizá, con la esperanza de que todo el proceso se olvide pasado el año de sanción.

En todo caso, el medio ESPN señala que la situación puede no haber terminado si jugadores, patrocinadores y franquicias deciden unir sus fuerzas para presionar a la NBA a tomar medidas más contundentes sobre Sarver. De momento, no parece que el desenlace vaya a ser similar al ocurrido en 2014, cuando Donald Sterling se vio obligado a vender Los Angeles Clippers después del escándalo racista protagonizado por el ya ex propietario.

