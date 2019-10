(VIDEO) Empleados de la UASD condenan agresión agentes PN en marcha frente a Palacio Nacional

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miembros de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (@universidaduasd ) condenaron la agresión que, indicaron, sufrieron por parte de agentes de la Policía mientras realizaban ayer una marcha en demanda de mayor presupuesto para esa academia frente al Palacio Nacional. “Rechazamos categóricamente los actos vandálicos y salvajes de los que fuimos víctimas los empleados universitarios ayer frente al Palacio Nacional por parte de la Policía”, indicó Reinaldo Aybar, secretario general de ASODEMU. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do