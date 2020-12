Empleado despedido de agencia de excursiones clausurada por brindar clerén adulterado alega que “ahí pasaba de todo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- Hace dos años que Eduardo Fersola, un chofer despedido de la agencia ATA Excursiones, clausurada este viernes por brindar alcohol adulterado a sus clientes, fue despedido de la compañía por denunciar las irregularidades que se cometían en los viajes donde él laboraba como conductor.

En una entrevista concedida en el espacio El Nuevo Diario en la Tarde, Fersola alegó que “ahí pasaba de todo”, que ni siquiera contaban con un permiso para operar del Ministerio de Turismo y que, aunque los inspectores sabían de las situaciones, se hacían de la vista gorda.

“Ellos (ATA) suministraban ese ron en las excursiones”, explicó Fersola a Jaime Rincón. “Primero tenía una etiqueta con el nombre Ron Tremols, que es un ron original que se hace en La Romana y San Francisco de Macorís, y ellos falsificaban esa etiqueta, buscaban botellas y lo llenaban de otra cosa”.

Asimismo, dijo que en los autobuses donde se trasladaba a los turistas hacia los distintos puntos de la República Dominicana, en todas las excursiones se colocaban neveritas con el citado alcohol adulterado, además de hielo y agua.

“Cuando yo me doy cuenta que el ron lo fabrican en la misma oficina de ATA, en un cuarto parte atrás, están los tanques de clerén y metanol, yo responsablemente (…) le dije: ‘Giuseppe (el dueño de la agencia), ese ron le está haciendo daño a los clientes, porque muchos vuelven marea’o, muchos se intoxican y le pegan la culpa a la comida'”…

Pero en aquella ocasión Giuseppe, el italiano propietario de la agencia, contestó: “¡Eduardo cállate, tú quieres saber mucho Eduardo! Yo te pago simplemente porque tú me manejes y me hagas la excursión, de lo demás me encargo yo”.

Y así continuaron pasando una serie de sucesos que comprendieron desde ahogamientos, hasta la intoxicación que hoy tiene entre la vida y la muerte a un joven de nacionalidad venezolana, identificado como Armando Medina, residente en el país desde hace tres años, tras ingerir el alcohol adulterado el 30 de octubre durante una excursión a la isla Saona.

“En República Dominicana se hace de todo, con dinero se hace de todo”, dijo Fersola que era la frase utilizada por el italiano, quien, al parecer, tenía “compradas” a las autoridades.

“Lo que pasa es que con este muchacho explotó la bomba”, concluyó el exempleado de la agencia que más temprano fue clausurada por el Ministerio de Salud Pública y ahora enfrentará un proceso de demanda.

Junto al Ministerio de Turismo, Pro Consumidor, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), también clausuraron el colmado Freddy, ubicado en la Ciudad Colonial, que, de acuerdo con las autoridades, vendió la bebida a la agencia ATA Excursiones.

El Gobierno, a través de los ministerio de Salud y Turismo, asumirá el pago de los 2.4 millones de pesos que en gastos de salud ha incurrido la familia de Medina, quien tiene daños cerebrales y estuvo varios días en coma a causa de la situación.

En su comunicado, Salud Pública advirtió de que “el Gobierno no tolerará la venta de alcohol ilegal adulterado en ningún establecimiento, y aquellos que incurran en esta actividad sentirán todo el peso de la ley”.

Datos suministrados por Salud Pública hasta junio pasado indican que 215 personas murieron en los primeros meses del año en el país por la ingesta de clerén, que estaba adulterado con metanol.