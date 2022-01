Empleada de la UASD subcentro Neiba, denuncia fue víctima de robo en su hogar a plena luz del día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIERIO, NEIBA.- La ola de robos mantiene en estado de desesperación a los moradores del municipio de Neiba y comunidades aledañas, situación que se ha agudizó durante el fin de año, creando impotencia en familias afectadas por la situación.

Albertina Pérez Santana, quien se identificó como empleada del subcentro Universidad Autónoma de Santo Domingo en Neiba, denuncio que el pasado jueves 30 de Diciembre, pasadas las 10:00 a.m., fue víctima de un robo en su propia casa en momentos que acudió a casa de su madre al municipio de Villa Jaragua.

Narró que al llegar a su vivienda pasadas las 3:00 p.m. se percató de que personas desconocidas hasta el momento le sustrajeron una motocicleta marca Suzuki AX 100 de color Rojo, chasis N.L.C6PAGA13L0012882, placa, K1981643.

Además, le sustrajeron la suma de 72, 000,00 pesos producto del pago de regalía pascual que había adquirido el pasado fin de mes, celulares, un anillo, entre otras pertenecías.

Pérez Santana dijo que la situación se torna difícil para las personas afectadas por los constantes robos que afectan al municipio de Neiba, ya que al parecer la delincuencia le ha tumbado el pulso a las autoridades o la policía no está haciendo su trabajo, como debe hacerlo.

Reitero el llamado al Director de la Policía Nacional, Mayor General, Eduardo Alberto Then para que tome carta en el asunto.

“Pedimos a la Policía Nacional de Neiba que haga su trabajo ya que no es verdad que desde Tamayo hasta los Ríos ellos no sepan quienes son los que roban motores, o que no sepan donde están los puntos de droga y que a los días que hacen del robo no le den respuesta a uno del robo que nos hicieron”, manifestó.

Agregó que quizás si está en su casa, quien sabe que le había pasado, a la vez que dijo, alberga la esperanza de que su motocicleta aparezca a la vez que señalo, “Como va la situación, eso nos da a entender que los ciudadanos no estamos seguros” dijo la señora afectada.

