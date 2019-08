(VIDEO) Emplaza a Yomare Polanco demostrarle que no proclamó “Si no es Gonzalo es Abinader”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El periodista Ramón Mercedes emplazó públicamente al director del sector externo en ultramar del precandidato presidencial Gonzalo Castillo, doctor Yomare Polanco, a demostrarle que no es cierto que dijo en un programa de televisión “que si no es Gonzalo que sea Abinader”, tal y como publicara en su reseña difundida el pasado lunes en varios medios de la República Dominicana.

Mercedes hizo el emplazamiento en un documento enviado a este medio, para el cual trabaja, luego de que Polanco declarara en rueda de prensa que no es cierto y que dicha expresión fue fabricada y mal elaborada. Aunque en un momento de sus declaraciones admitió que sí lo dijo, pero que fue una chanza, algo que en política no se toma como tal.

Polanco declaró ante los periodistas “se rumora que había dicho que si no era Gonzalo era Abinader, y cuando se expresó eso se está diciendo que si no es con Gonzalo vamos apoyar a Abinader, y eso está fuera de contexto, eso es totalmente fabricado y elaborado”.

Al comunicador Manuel Ruíz preguntarle: “Ramón Mercedes publicó que usted dijo que si no era Gonzalo era Abinader, y recoge la reacción de los altos dirigentes del PLD-NY, quienes rechazan ese comportamiento. ¿Todo esto es una campaña de descrédito para confundir y que no aceptan que usted haya sido designado coordinador externo de Gonzalo Castillo? Meta mano”.

Polanco reaccionó señalando que “todos esos altos dirigentes del PLD que fueron mencionados, las cuales son honorables todos, que hagan el trabajo en el PLD, porque ahora se necesita más que nunca”.

Anteriormente Polanco había declarado que en el PRM hay muchas gentes buenas, como en el PLD y que también hay muchos peledeístas malos.

Sobre nuestra publicación señaló: “El encabezado no está bien, debió decir después de hablar 30 minutos y le perdonaron el bigote a Polanco para que no se lo quitara, 15 minutos de Gonzalo Castillo, de su vida, como empresario, político y profesional”.

‘Debió haber dicho -añadió- Polanco advierte que si el PLD no se une en torno a Gonzalo Castillo, que ganará el 6 de octubre, vas a ganar Luis Abinader.

“Solo hemos recogido lo que declaró en la entrevista, no estoy escribiendo ni diciendo otra cosa”, y el video no miente, habla por sí solo” y demuestra quien habla verdad o mentira, sostiene Mercedes.

La publicación estuvo basada en una participación que el político hiciera en el programa “La Verdad Hablada”, en la cual habló del proyecto de Gonzalo.

En el documento, Mercedes explica que no es químico ni político, que no pertenece a ninguna organización política ni acciona a favor de ningún precandidato presidencial, y como periodista escribe sobre lo que es noticia y no lo que otros quieran.

“Escribo para más de 20 importantes medios de comunicación en RD desde hace años, y ellos han depositado la confianza en mí porque siempre lo hago ajustado a la verdad. El (Polanco) no solamente me está diciendo mentiroso a mí, sino a esos medios también. Me baso en Juan 8:32, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, especifica el comunicador.

“Por eso lo estoy emplazando para que ponga el lugar, día y hora y demostrarle que dijo lo que escribí”, sostiene el periodista.

La intervención de Polanco provocó que altos dirigentes del PLD en NY condenaran su llamado, entre ellos el presidente estatal del partido, Frank Cortorreal; Luis Lithgow, Iván Canals, Carlos Feliz, Gregorio Morrobel, Benjamín Vargas, Divina Martínez, Gustavo Rodríguez, Dionisio Ventura y Jaime Vargas, entre otros.

En su misiva Mercedes concluye: “Ilusión de la verdad es un mecanismo por el cual se llega a creer que algo es cierto sin serlo. De hecho, no solo se llega a creer, también se defiende como cierto”, por lo que consideró que Polanco debe buscar ayuda profesional, “porque su accionar deja mucho que cuestionar, como se comenta en la comunidad, ya que habla sin pensar y luego cree haber dicho algo importante”.

