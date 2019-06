Empieza el juego: Pelicans escuchan ya propuestas por Davis más el verano que se avecina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- Tenía que acabar ocurriendo. Los New Orleans Pelicans empiezan a dejar de negar la mayor y desde ya se dejan regalar el oído por Anthony Davis, tal como pudo hacerse eco el periodista Shams Charania (The Athletic) y nosotros ya reflejamos en este post. Ya saben (o aceptan) que el mejor jugador de su historia no se quedará por más que intenten agasajarle con reuniones junto al nuevo vicepresidente al mando, David Griffin.

No se quedará y eso significa que la subasta por definición del verano 2019 empieza ya a tomar forma.

La más que presumible salida de Anthony Davis supondrá uno de los movimiento del verano, puesto que resulta complicado imaginar que el jugador inicie la temporada que viene en las filas de los Pelicans. Caiga donde caiga (Lakers, Nets, Knicks, Celtics…) será un movimiento que cambiará la liga: pero lo mejor es que no será el único seísmo que deje un panorama inesperado.

La agencia libre que está por venir anuncia posibles migraciones de jugadores tan definitivos como Kevin Durant, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kawhi Leonard, DeMarcus Cousins, Jimmy Butler…

La película puede cambiar bastante en función de donde acaben todos ellos, y el orden establecido en los últimos años puede dar lugar a una nueva evolución de la competición.

El verano apunta a ser de lo más goloso en cuanto a movimiento de jugadores y traspasos entre franquicias. Desde el mismo 20 de junio, fecha en la que se celebra el Draft 2019, comenzará un baile que alcanzará su pico de actividad en la primera semana de julio; supongo que en los días 1 y 2 quedará decidido bastante del género que quedará en el estante de muestras.

Durant, Klay, Kyrie y (algo menos) Jimmy Butler serán las gemas de oro y brillantes que todo el mundo querrá incoroprar. Sus destinos marcarán el mercado y hasta que ellos no decidan, la lonja vivirá en una calma tensa en espera de ejecutar primeros o segundos planes corporativos.

En el caso de Davis, al no tratarse de una firma de jugador libre, los Pelicans podrían accionar el botón del traspaso en cualquier momento. Las cuentas son claras: cuanto antes le den salida, más valor podría tener el jugador.

Así, el anuncio de que los Pelicans escuchan ofertas por Davis supone el aviso de que nos aguardan unas semanas de lo más lameruzo. Sí, el mercado estival de transferencias y jugadores está a la vuelta de la esquina. Un período en el que los fans de la NBA disfrutan casi más que cuando se disputan unas Finales o cualquier otro acontecimiento a pie de cancha.

