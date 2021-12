Empacador se hace viral por pagar una deuda de US$68 con las propinas que ganó en ocho meses,

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUVA YORK.- Se ha hecho viral en las redes sociales la historia de un hombre que logró pagar una deuda de 68 dólares con las propinas que obtuvo en su trabajo como empacador.

De acuerdo con un mensaje publicado en redes sociales, el hombre, del que se desconoce su nombre así como su edad, hace ocho meses pidió prestado alrededor de 68 dólares y quedó en pagarlos en una fecha en especial.

Aunque la persona que le prestó el dinero no le solicitó nada, el deudor llegó con una bolsita llena de dinero para pagar lo que había pedido prestado.

Para muchos causa mucha sorpresa que pagara con puro cambio, pero es que, a decir de la prestadora, el hombre juntó desde hace ocho meses el dinero y fue así como logró reunir todo el dinero.

“Esto es de admirarse. Hoy, hace 8 meses que una persona me pidió 1.500 pesos prestados, es de bajos recursos y ahora trabaja de ‘cerillito’, para que entiendan, y me dijo: ‘Préstamelos, te los pago en 8 meses’ […] Ya no me acordaba, vino muy temprano y me pagó los 1.500, así, con puras moneditas. Yo quería llorar porque aún hay gente que realmente valora lo que es un préstamo”, relató la mujer en la publicación.

