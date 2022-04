Emotivo memorial a dos años de la muerte del empresario Canaán con participación familiares y comunitarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ A dos años de la muerte por COVID-19 del prestante empresa nativo de la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) Charles Canaán, se le tributó un emotivo memorial en las instalaciones de su empresa Salcedo Cargo Express en el 1445 de la avenida Cromwell en El Bronx la noche de ayer miércoles.

A la actividad que estuvo encabezada por su viuda, señora Marggit y sus hijas, la diputada de Fuerza del Pueblo (FP), Charlene y la doctora Margitt Marie Canaán, asistieron también docenas de comunitarios, amigos, comunicadores y todo el plantel de empleados y trabajadores de ambos sexos de la empresa.

Dos reconocimientos póstumos le fueron entregados a la viuda por el Cuerpo de Bomberos Charles de San Francisco de Macorís y la Fundación Kysbel con sede en Nueva York cuyos representantes resaltaron el apoyo permanente y el altruismo del empresario para ayudar a las causas más necesitadas y nobles.

Tras recibir los reconocimientos, la viuda dijo que parte de lo mejor que recuerda de su esposo fue su trabajo constante y el amor a su familia.

“Eso es primordial y sigue igual que antes, nosotros no hemos parado de ayudar y servir tanto e igual como lo hacía él”, agregó.

“Trabajo, honestidad, honradez, servicio y transparencia es su mejor legado definitivamente, además de ejemplo de familia trabajadora y exitosa”, dijo la viuda.

La diputada a quien se le transfirió la curul ganada por su padre después de la muerte de Canaán dijo entre sollozos que en cada momento de su vida siente que su progenitor está presente y con ella.

Al relatar anécdotas de sus vivencias con su padre, la legisladora señaló que en cada trabajador humilde y ejecutivos de la empresa, su padre está presente. “Lo veo, que viene a darme un abrazo grande, pero es imposible pensar en cada recuerdo, pero les digo que les agradezco a cada uno de ustedes”.

Dijo que después de la muerte de su papá, se sintió completamente sola y fue lo que ella nunca se imaginó en vida, estar sin su padre.

“Somos el equipo de Charles como él siempre lo quiso y por eso, él se siente muy orgulloso de todos nosotros, como nosotros de él”, puntualizó la diputada.

“”Hay padre querido, amado, extrañado padre, no paso un día que no piense en ti, no paso un segundo en el cual yo le pregunto a Dios por qué te me quitó de mi camino, por qué fuiste la persona que te fuiste de mi lado”, añadió.

“Soy una mujer de Dios, apegada a su voluntad y las personas que están aquí presentes valen oro son mi familia, mi compañía Salcedo Cargo Express, a todos los amo y les agradezco y con ustedes, lo siento a él conmigo”, señaló.

Una delegación de la Federación de Dominico Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea (FEDECAMA) encabezada por la presidenta Marjaris Gil de Batista, asistió al evento.

El difunto fue uno de los fundadores y gran soporte de FEDECAMA, dijeron dirigentes de la federación.

El solemne acto inició poco después de las 7:00 de la noche con canciones cristianas y luego una invocación religiosa, un sermón basado en pasajes bíblicos y la lectura de la biografía del fallecido a cargo del presentador de televisión Rafael Brito (Bomba).

La presidenta de FEDECAMA testimonió que tuvo una relación muy hermosa con el empresario fallecido.

“Fue uno de los pilares desde que comenzó FEDECAMA, siempre estuvo para nosotros. Hoy es un día para mí, bastante triste porque él fue una persona que apoyó este sector grandemente, y hace mucha falta un pilar como Charles”, añadió.

Grandes carteles con los salmos 23 y 91 y una foto a gran tamaño del empresario fueron expuestos en el solemne escenario.

Otro de los carteles tiene la inscripción “Charles el Gran Filántropo”.

Al final del evento, los asistentes disfrutaron de una cena bufete brindada por Salcedo Cargo Express.

Relacionado