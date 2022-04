Emmanuel revela le gustaría hacer algo en la música ranchera

Comparte esta noticia

“La corriente regional mexicana está ocurriendo algo muy moderno e interesante”. El artista se presentará en el Teatro Nacional el 07 de mayo a las 8:30 de la noche con su espectáculo “Toda la vida Emmanuel”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El astro de la canción e ícono mexicano Emmanuel está sumamente entusiasmado de regresar a suelo dominicano con su presentación Solo Hits, la cual trae al Teatro Nacional este 7 de mayo, de la mano de César Suárez Jr.

Listo para rememorar su extenso repertorio de éxitos como “Chica de humo”, “Todo se derrumbó” y “Al final”, entre otros, el artista manifestó que le gustaría explorar la música regional de su país natal.

“Me gustaría, quizás, hacer algo regional mexicano que es una música que siempre me gustó, la música ranchera; y ahora en la corriente regional mexicana está ocurriendo algo muy moderno e interesante”, destacó el artista, quien ha realizado duetos históricos con homólogos como Plácido Domingo, Jos Cocker, Lionel Richie y Juan Luis Guerra.

A lo largo de su carrera, Emmanuel ha logrado innovar en puesta en escena, sonidos y colores, lo que ha plasmado en su reconocida trayectoria de 45 años, esto, en parte se lo atribuye a su fórmula del éxito, aunque reconoce que no se trata solo en buscar diferente.

El artista explicó que si no tienes “un grupo de gente que te rodea, si no tienes calidad, si no tienes un estilo propio, una forma de hacer las cosas, no creo que logres caminar de la misma manera. Pero por supuesto, el estar vigente si ha sido buscar y buscar y buscar y cambiar, no de estilo, pero sí de momentos musicales y adquirir todos esos momentos y elementos de la música que se está moviendo continuamente, se hace global, las cosas que sirven para ti pues los pones dentro de tu carrera, de tu estilo o dentro de lo que tú puedes dar”.

Hijo de un torero y una cantautora y bailarina española de los que dijo heredar la sensibilidad artística, el carácter, fuerza interna y compromiso por lo que hace, Emmanuel se refirió al Premio a la Excelencia que recibió de parte de la Academia del Latin Grammy como algo de una sola vez en la vida. Recordó que fue un momento muy emotivo.

Acerca de su presentación este 7 de mayo, dijo que viene con mucho cariño, con mucho gusto y con mucha ilusión a cantarle a la República Dominicana nuevamente tras estos dos años de pandemia que lo han separado de su público. “Voy con toda mi música, con toda mi carrera artística, con toda la vida, con el corazón en la mano. Espero que ustedes disfruten el show igual que lo disfruto yo, que bailen, canten y la pasamos muy bien”, puntualizó.

Las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets, Centro Cuesta Nacional, Jumbo y Supermercados Nacional.

