Emmanuel Clase se perderá el Juego de las Estrellas por un asunto personal

CLEVELAND – Por mucho que el cerrador de los Guardianes, Emmanuel Clase, anhelaba ponchar al equipo en su segunda aparición consecutiva en el Juego de Estrellas, el lanzador ahora tendrá que esperar para ver si será nombrado para el Midsummer Classic en 2024 para obtener la oportunidad.

The Guardians anunció el viernes que Clase regresará a República Dominicana durante las vacaciones para estar con su pareja, que espera un bebé. El lanzador derecho de los Angelinos, Carlos Estévez, reemplazará a Clase en la lista.

“No quiero [entrar en detalles]. Es un reto”, dijo el manager de los Guardianes, Terry Francona. “Él necesita volver con ella, lo cual respetamos y apoyamos plenamente”.

Los Guardianes se apresuraron a explicar que no había ninguna razón médica por la que Clase no participaría en el Juego de Estrellas 2023 en T-Mobile Park. Ha tenido algunos contratiempos en sus últimas tres apariciones, permitiendo siete carreras (seis limpias) en 2 1/3 entradas. Pero eso no tiene impacto en sus planes para los próximos días.

Ahora, el enfoque de Clase se vuelve hacia su familia. Permanecerá con los Guardianes hasta el domingo antes de regresar a casa durante el receso del Juego de Estrellas. El derecho de 25 años fue seleccionado originalmente para su segundo Juego de Estrellas el domingo. En ese momento, estaba empatado con la mayor cantidad de salvamentos en las Grandes Ligas (24) y poseía la mayor cantidad de apariciones (41) de todos los demás lanzadores.

Estévez tiene 21 salvamentos hasta el jueves para los Angelinos, con efectividad de 1.85 en 35 juegos.

El tercera base José Ramírez será el único representante de Cleveland en Seattle, sirviendo como reserva en el Juego de Estrellas.

Relacionado