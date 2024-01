Emma Stone, Carey Mulligan y Lily Gladston, nominadas al Óscar a la mejor actriz

Emma Stone

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – Los Ángeles, 23 ene (EFE).- Las actrices Lily Gladstone, por ‘Killers of the Flower Moon’; Carey Mulligan, por ‘Maestro’; Emma Stone, por ‘Poor things’; Annette Bening, por ‘Nyad’, y Sandra Hüller, por ‘Anatomy of a Fall’, fueron nominadas este martes al Óscar a la mejor actriz.

Como era de esperar, la película de Christopher Nolan «Oppenheimer» tuvo un gran desempeño, liderando con 13 nominaciones. La película de fantasía «Poor Things», protagonizada por Emma Stone, le siguió con 11, mientras que el drama de Martin Scorsese «Killers of the Flower Moon» obtuvo 10 nominaciones.

La superproducción «Barbie» obtuvo ocho nominaciones. Los Oscar se celebrarán el 10 de marzo, y serán presentados por cuarta vez por Jimmy Kimmel.

