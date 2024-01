Detienen con injusticias la verdad

Ya encontraron el pie de amigo los que mantuvieron silencio, mientras asustaba el fantasma de la verdad y ahora, vuelven a enseñar más claro que nunca su refajo.

Pero los seudo líderes políticos que otrora les adversaban y denostaban, al ser hoy también aliados, asumen una posición de pasotismo, en contra de los principios que profesaron pero que nunca tuvieron. En ambos casos, el denominador común es el mismo, farsantes.

Mientras no se conocía que un porcentaje importante de la nomina de diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo apoyaron la Ley del Calie, que por lo visto también apoyan de manera depravada la misma, estos durmientes lideres de opinión no dijeron esta boca es mía.

Es el mismo cuento del opositor nombrado, que desde que sabe recibirá un chequesito, cambia su discurso y comienza a hablar de las montañas, los ríos y las cordilleras y hasta de farándula, como se dice algunos programas han optado por incluir en el plato fuerte de sus despropósitos.

Pero ya tienen un pie de amigo, ya pueden salir a defender a quien debió observar la ley y devolverla al congreso para su revisión y eso hacen, con un disfraz petulante de integridad fingida, surgen como el ave fénix a hacer lo que saben hacer, seguir la marca de Elí, mientras se destruye la nación.

Sin embargo al decir el presidente que fue aprobada por consenso la ley del Calie y llamar hipócritas a los diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo y en adición, llamar a no politizar el tema del DNI, (como si su opinión no fuera eminentemente política) entonces ahí ya tenemos tela por donde cortar.

Ya me extrañaba y me decía, ¿pero es que estos señores supuestamente ultra anti trujillistas, al menos así se vendieron por décadas, no van a decir esta boca es mía?. Pero hoy veo que se produce el regreso del Jedi, con su tripulación repleta de bombarderos farsantes, para salir en la defensa de lo indefendible, pero que definitivamente le es redituable.

Es una gran vergüenza y lo dijimos ayer cuando afirmamos: Los dominicanos no tienen dolientes, y me refería precisamente a esta burla al pueblo dominicano del congreso nacional, que demuestra una vez más que NO REPRESENTA A NADIE, sino a sus intereses mezquinos.

Yo me preguntaba ayer si personalidades que conozco de cerca habían votado en contra o a favor de esta Ley del Calie. Y me sorprendo al ver que solo una persona, el presidente de la comisión voto en contra de esto y todos los demás miembros de la misma votaron a favor. Me refiero a la comisión de los derechos humanos de la cámara de diputados.

Cuando identifique los nombres de los integrantes me encontré con el nombre de otra falsedad andante, que le da más importancia a las ofertas de mercurio que al interés nacional y ya a todas luces claudico para defender al pueblo que le eligió, para sumarse a la line programática de un partido que hoy traiciona los postulados de su fundador.

Yo pensé que el presidente de la república iba a darle un descanso al pueblo dominicano esta semana y no iba a tener cara, para salir a defender una ley como la ley del Calie, y aunque dice que aceptará lo que diga la comisión y el tribunal constitucional, es evidente, que con ello trata de quedar lo menos mal parado de esto.

Lo triste es que esto encarece el proceso electoral y lo vuelve más peligroso, pues será un tema electoral predilecto hasta mayo del presente año. Y esto coloca la seguridad nacional en una posición peligrosa, pues cualquier iniciativa que tome el DNI basado en la actual ley y que se conozca, PARALIZARA EL PAIS.

Por esta razón URGE su modificación y la aceptación por parte de la sociedad dominicana para seguir adelante. Ahí coincidimos con el candidato a Senador Vinicio Castillo quien le dice al presidente públicamente, “apague ese ruido”.

En la República Dominicana no caben más dictadores, ni pichones de dictadores y tampoco mas traidores.

El dilema ahora es que han decidido los candidatos a la presidencia comenzar a jugar al que apara batea. Mientras sus diputados, no los diputados del país, sino los diputados de sus partidos que siempre reciben la línea editorial de sus cúpulas políticas partidarias y son en el fondo: levanta manos, pega sellos y atrapa cheles. Ahora resulta, que se quiere dejar entender que actuaron por cuenta propia, pues como parte de nuestra pésima cultura política, jamás aceptamos que cometemos errores, siempre encontramos a quien culpar: los chivos expiatorios perfectos del momento.

Y como todo se olvida pues un escándalo o una tragedia mata la noticia importante anterior, al igual que acta mata voto en lugar donde se ganan las elecciones, no en las urnas, sino en la mesa electoral.

Suponemos, que debieron atraparse unos cuantos cheles para aprobar el bendito contrato de AERODOM del que ya no se habla. Así como tampoco se habla de los desastres del intrant o de RDvial, los asesinatos múltiples del DICRIM, o la muerte o fuga misteriosa de Kiko la Kema.

Es que el bajadero siempre aparece, para salvar la supuesta democracia y la insuperable institucionalidad del país. Porque es legal que el congreso apruebe cualquier ley y el presidente la promulgue.

Pero también era legal e institucional, que el congreso de Danilo Medina intentara modificar la constitución para habilitarle. Pero sendas marchas democráticas marcharon al congreso y lo impidieron.

Si ahora el pueblo decide levantarse contra esta barbarie, suponemos que el gobierno del cambio no saldrá a reprimir con los gorilas de DICRIM. Pues créanme que la marcha roja va, si se insiste con esta ley de chapita y sus esbirros.

No nos damos cuenta, del peligro que hacemos correr a la paz social, con estas provocaciones y leyes inaceptables.

Quiero compartirles hoy, varios versículos bíblicos que señalan el peligro que estamos corriendo como país y que ustedes los que están en eminencia corren: Dice Isaías en dos de sus versículos y pasajes y Romanos, en un pasaje lapidario.

¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!. Isaías 10, 1

¡Ay de los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo le quitan su derecho!. Isaías 5,20

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto… de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 18-19

Esta más que claro, que esta ley del Calié, que pone la música de Chapita y sus Esbirros y aplaude la Satrapía, es repudiada por la gran mayoría del pueblo dominicano. Y que no existe bajadero alguno para quitarse el mono de encima, o de hacer que todos el mundo sea responsable de ello, para hacer dejar el tablero igual y la pizarra con las mismas anotaciones en el séptimo inning.

¿Porque decimos esto?. Porque el gobernante es usted presidente, el que promulga la ley es usted. Y ciertamente, aunque el 100% de los diputados y senadores votaran a favor de su dictadura, no menos cierto es, que complacieron su propósito, pues usted no observo la ley, sino que la promulgó.

Así que en este momento presidente, solo le resta asumir con humildad que ha cometido un grave error histórico, que será recordado inevitablemente por la historia y que seguramente este hecho tendrá más peso, que todas las manipulaciones hechas con el tema haitiano y otras más desde su comunicación estratégica.

El no mostrar sentido de urgencia para corregir lo mal hecho, hace al país correr mayores peligros. Pues ha quedado claro, que somos capaces de cualquier cosa, para lograr el ya malsano objetivo de la reelección presidencial.

Un último versículo y es parte de la crítica seria que se le puede hacer esta vez a pastores de la iglesia evangélica, sobre todo a sus líderes de opinión, que por no contradecir su posición política evidente, no cumplen su rol profético, ni de atalayas.

Sepan que cuando tengan que rendir cuentas, aún con todo su evangelismo de larga data, el señor les dirá: Apartaos de mi hacedores de maldad!. Ustedes son hijos de su padre el diablo.

Pues como dice el profeta Ezequiel, 3:18.

Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás y tu no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandare de tu mano.

No sirve de nada ir a un tedeum y proyectar imágenes religiosas cuando en el fondo vamos por camino contrario de los valores del reino. ¡Hipócritas todos los políticos aduladores y farsantes!.

Ese daño que hoy se le hace a la nación, de no modificarse traerá sangre y luto a la familia dominicana. Pues no es posible que un conjunto de delincuentes acompañados por los asesinos de DICRIM, tengan el derecho de irrumpir en cualquier lugar sin una orden judicial.

Ustedes falsos lideres, falsos profetas, falsos maestros, que debieron ser atalayas y esto incluye a Seudo Pastores pegados de la teta del Erario y que han sido funcionarios o aspiran a alguna candidatura. Ustedes que debieron ser Atalayas y no lo hicieron, pagaran por la sangre que se derrame y por los abusos que se cometan.

El llamado pues a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, es a la resistencia. Y si se conoce de cualquier abuso por parte de este equipo criminal del DNI de inmediato hagan la voz de alerta.

Pues será más legitimo el pueblo con su resistencia pacífica y de no cooperación, que la aplicación de una ley a todas luces anti constitucional.

Gandhi, Luther King, Toureau, Duarte, Cristo. Todos ellos señalaron el camino de la no cooperación para no hacer, ni permitir lo mal hecho.

Cristo supo echar a los mercaderes con un látigo de la casa de oración y tal vez fue el más violento de esta serie. Gandhi dió demostraciones claras de las manos caídas. Toureau demostró que la desobediencia civil es el camino ante leyes injustas.

Y Juan Pablo Duarte fue claro cuando expreso: Sed justos lo primero, si queréis ser felices.

Así que el consejo está dado, la advertencia establecida de forma clara. Yo sé que el monstruo que es el anti trujillismo dominicano está vivo, junto a la retaguardia de Mella que no muere, pues late junto al corazón Duartiano, mientras exista la República Dominicana.

Por Julián Padilla