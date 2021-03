Emma Polanco y su gestión financiera en la UASD

Ante los llamados a paros de labores, por la federación de asociaciones de profesores y la asociación de empleado, en demanda de aumentos salariales, entendemos necesario hacer las siguientes precisiones en cuanto al flujo de efectivo de la UASD, durante este tiempo, en el cual sin recibir cambios en presupuesto; pero si grandes cambios en la manera de gerenciar la institución, que algunos sectores universitarios han creído erróneamente, que los recursos se han multiplicado.

Al recibir la gestión en julio del 2018, encontramos las arcas vacías y deudas por unos 940 millones de peso y una promesa incumplida del gobierno anterior al anterior rector para cubrir el déficit de la asignación para cubrir la nómina, así como una lista de 106 nuevos pensionados, incrementando la nomina pasiva en unos 42 millones mensuales.

El gobierno aporto para pagar un aumento atrasado del 10% y asigno uno 50 millones en los últimos 4 meses del 2018 y adiciono 500 millones al presupuesto del 2019.

Después de entonces la UASD no ha tenido variación en su asignación presupuestaria, pese al crecimiento vegetativo de los gastos corrientes, que generan fundamentalmente la contratación de profesores y empleados para suplir las jubilaciones, así como por el aumento de la población estudiantil entre otras no menos conocidas.

En vista de no poder incrementar los ingresos de la institución por vía presupuestaria, conforme a los requerimientos de las circunstancias, la institución se vio precisada a gerenciar el manejo de los recursos, disminuyendo gastos superfluos y optimizando cada peso y cada bien interno, al grado de recibir demandas por suprimir pagos a personalidades y comisiones que no respondían con el contrato de servicio que venían cobrando desde años anteriores.

No obstante a que la institución ha recibido en los primeros meses de la gestión del actual gobierno, todo el respaldo en apoyo moral y económico para actividades especificas y muy particularmente, para contrarrestar los efectos dl COVID-19,es también cierto que la asignación presupuestaria se ha mantenido intacta; mientras que la institución ha atendido los efectos de la pandemia cubriendo los costos con la ARS de cada servidor y su familia, que haya sido afectado por el COVID, tanto por la recuperación como los fallecimiento, tampoco ha dejado de pagar el sueldo a ningún servidor, pese a que mas del 30% de los empleados no se ha incorporado al trabajo desde el inicio de la pandemia y aun sin corresponderle el pago de compensación por jornada extraordinaria no se ha dejado de pagar cada mes y a los profesores, contrario a otras universidades del país, donde también trabajan el 30% de nuestros docentes, su sueldo se le ha mantenido intacto y a la fecha se le han pagado durante los últimos meses del 2020 y se les pagara hasta mayo del 2021, RD$9,000.00, mensuales para apoyo a su equipamiento para la docencia virtual.

El pago del bono mensual de los 9 mil pesos a cada profesor durante 9 meses a unos asciende a un monto de RD$283,500,000.00, que provienen de la disminución del gasto de viáticos a profesores viajeros.

La UASD ha podido solventar todos sus gastos operativos, pagar las deudas heredadas, así como estar al día con todos sus proveedores, ser generosa con sus servidores, pagándole durante la pandemia, independientemente a que durante la misma , l servidor se haya incorporado o no al trabajo todos los emolumentos salariales a cada uno y cubrirle los costos de los daños causados por la pandemia, enfrentar el incremento en la nomina pasiva y la demanda de nuevos profesores para cubrir la plaza dejada por cada jubilado, como la demanda del crecimiento de la población estudiantil, también por la mejora en la calidad del gasto, la racionalidad el uso de fondos, gerenciando de la mejor forma las operaciones, solo para mencionar una causa, pensemos en el efecto que produce el hecho de que al recibir la gestión, la universidad tenia un índice de transparencia de 2 puntos de 100 y hoy cuenta con un índice de transparencia de 85 punto.

Por Fabio Roa