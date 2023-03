Emma Polanco Melo: Dignísima y Excelsa

Quien escribe leyó un escrito en un número de la revista Presencia Mocana, hace no menos de 45 años, en referencia al “General de Hombres Libres”, sobrenombre o mote que le daban a Cesar Augusto Sandino o Augusto Cesar Sandino, quien combatiera la dominación imperialista en su país (Nicaragua) donde también combatió el dominicano Gregorio Urbano Gilbert, en alusión a una expresión de aquel, donde más o menos decía: “en pocos hombres me confió pero casi en ninguno como en el joven Dr. Santiago Collado Madera de Moca, en República Dominicana”. Respetamos su valoración de ese mocano, pero no sabemos porque lo dijo, si lo dijo así. Ahora bien, si de causas nobles se trata y si creemos en las nobles causas, no sabemos de lo del mañana pero hoy en día no se puede confiar en todo el mundo. El mundo en el que vivimos ha cambiado, aunque debemos confiar en no pocas personas para incentivar valores que deben recuperarse. Hoy confesamos que creemos en el liderazgo de la Dra. Emma Polanco, forjado con sus propias iniciativas y sin recetas.

Si con la memoria retornamos al pasado de hace más de 50 años y recordamos los solidarios que eran los dominicanos, hay que reconocer que el mundo en que vivimos cambió mucho, pero tendrá que cambiar de nuevo y para bien, con el retorno a los buenos valores y muchos seres humanos se cargarán de sinergia y no de anergia. De lo contrario, vamos a actuar contra natura y vamos a acabar con la vida en el planeta y con nosotros mismos, la pandemia nos mandó señales y todavía las grandes burocracias y los que toman las grandes decisiones se resisten a ello. El mundo debe ser trasformado y debe haber un cambio social revolucionario que sea sistémico, un cambio de sistema, aunque no borre toda la propiedad privada porque podría haber desabastecimiento y esto puede traer una situación de desorden o entropía social. Además, a diferencia de otros tiempos, el estado de la conciencia social debe tenerse en cuenta. Pero si no se barre con los grandes capitales será peor. En ese caso definitivamente apostaremos al caos y caeremos en una entropía hasta hacer colapsar la vida y nuestro planeta sería un páramo, todavía no es así.

¿Por qué quienes dirigen se resisten? Se trata de los intereses que defienden, porque casi siempre ellos responden a los afanes de lucro del gran capital o de la gran burguesía, tal vez China, Cuba y Rusia están entre las pocas excepciones porque la inversión estatal se fortalece en sus economías, pero la primera por lo superpoblada que está tal vez en su afán de alimentar a la población no cesa de contaminar.

El mundo necesita de los sujetos sociales con buenos valores, a Doña Emma la ubicamos entre los sujetos sociales de excelsos valores. Aunque no podemos estar seguro siempre de aquello de que la primera imagen o fotografía es más reveladora que cualquier copia ulterior, la verdad es que casi siempre es así y en el caso de ella para quien escribe lo ha sido. Recordamos que en una biografía de Carlos Marx, alguien dijo que desde que vio por primera vez a la esposa de éste se dio cuenta de la calidad humana de ella y citaba a otro escritor diciendo que detrás de todo gran hombre estaban siempre las tiernas manos de una gran mujer, queriendo referirse a la grandeza del autor de El Capital, con esto último. La verdad es que creo que siempre que oiga hablar quien escribe sobre un reconocimiento para la ex –rectora de la UASD, aunque venga del gobierno central (cuya fracción política que lo dirige representa los intereses del gran capital) será motivo de exultación.

Recordamos cuando vimos a la Dra. Emma Polanco por primera vez, al final de un curso de perfeccionamiento docente para los profesores de nuestra facultad, no se olvidamos la simpatía que irradiaba su personalidad. En ese momento era profesora, pero todavía no había sido directora de la Escuela de Contabilidad, tampoco Vice-decana o Decana y ni mucho menos rectora. Irradiaba como una aroma de un perfume de simpatía, superior en calidad al de Los Aires del Tiempo de Nina Richi o el de Givenchi, perdonando el lector la metáfora.

Tal vez lo más cómodo es tratar a las personas en el tiempo libre, no en el tiempo de labores, pero no puede ser así. El trabajo, además de necesario dignifica a los seres humanos. Sin embargo, aunque tenemos que trabajar, la mayoría de los seres humanos nos dejamos deshumanizar en el ambiente del trabajo y no sabemos manejarnos. No todo el mundo, incluyendo a muchos que ocupan posiciones importantes ya sea en corporaciones privadas o estatales, sabe manejarse excelente y manejar el conflicto social de la mejor manera, si no que a veces muchos líderes -a menudo es que presumen de líderes y no lo son en el buen sentido de la palabra porque se valen casi siempre de imponerse por la fuerza sin contar con la buena voluntad de sus acólitos, si no que se imponen por relaciones clientelares- no manejan adecuadamente el conflicto social. Para quien quiera ver si no la ha visto y darse cuenta de lo dañina que es la competencia, no la que se basa en la eficiencia si no en destruir la imagen del otro, recomendamos ver la película Mi Tío De América, la cual debe estar en Google.

Sin embargo, Doña Emma si supo no deshumanizarse en el trabajo académico y ejercer un liderazgo que venía forjando desde que entró en la carrera docente. A quien escribe le tocó estar envuelto en relaciones de trabajo con ella, pero pese a todo lo que decimos también le tocó conocer a personas que no son como ellas y que creen en la competencia en el peor sentido de las palabras. Esas personas son la antípoda de ella; a veces se trata de simuladores, pero no podemos negar que son humanos y pese a todo casi no hay seres que no sean dignos, existen seres humanos que no son dignos por su magna vileza pero son muy pocos.

Le tocó conocer a personas que en las relaciones laborales destruyen a los otros, con la inquina, el vilipendio y la contumelia contra otros. Sin embargo, no podemos decir que casi siempre aun en personas así no exista la dignidad. Fue entonces cuando quien escribe renunció de una labor administrativa que realizaba. Luego, pasado varios años, cuando ya Doña había participado en dos certámenes electorales como candidata a la rectoría en los que perdió y había sido electa vicerrectora en otro momento, confesamos que creíamos que no iba a ganar en el 2018, después de haber perdido dos veces como candidata a rectora en ocasiones anteriores. Es que no conocía hasta donde llegaba su liderazgo, debido a que ya hacía varios años nos habíamos distanciado del equipo original que llevó a Edylberto primero y luego a Porfirio como candidatos a rectores del que ella formaba parte. El amigo Jesús Tellerías no se equivocó, yo si me equivoqué, pero ahora conozco mejor a nuestra Alma Mater y a quienes inciden ella.

Doña Emma sigue creciendo y se torna colosal, porque su vocación de académica es muy auténtica y es muy enérgica en el trabajo de gabinete. Ella no es de los seres humanos que para ejercer su liderazgo se valen más de la fuerza que de la voluntad. Por eso ha crecido tanta y su vocación por la gerencia en la academia pública es reconocida hasta por quienes son ajenos al interés uasdiano. En nuestra academia hay un Antes y un Después con la rectoría de Doña Emma. Nunca las relaciones públicas de la UASD, como corporación estatal autónoma, estuvieron en su mejor momento como lo estuvieron en la pasada gestión 2018-2022. Cesó toda la campaña mediática contra la UASD, la cual había estado en su nivel máximo hasta el momento de ella ser electa rectora.

Nunca antes, pese a la indiferencia de Danilo Medina con la Primada de América, pero no indiferente con las universidades privadas con las que debería ser indiferente y debería ser así en este gobierno, un rector (antes todos los rectores habían sido hombres) había manejado tantas relaciones públicas y había establecido tantos acuerdos con entidades estatales dominicanas, entidades no gubernamentales, entidades privadas, universidades y entidades extranjeras. El prestigio de la UASD creció con Doña Emma Polanco.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Cómo logra la Dra. Polanco Melo ser rectora de la UASD? Recordamos una reunión, cuando era candidata en el 2008, en la que uno de los ex –rectores y cabecilla del equipo habló de las dificultades de llevar a una mujer de candidata, quien es el autor de este artículo se quedó un poco perplejo. ¿Machismo? No, machismo solamente no. Machismo*, deslealtad, inautenticidad, oportunismo y clientelismo**. Dejémoslo ahí sin más comentario. Sin embargo, para entender mejor a la Primada de América por ser la continuadora de la Real y Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y defenderla, deberíamos enterrar el clientelismo en ella que tantos daños le hace porque la hace vulnerable a los ataques de sus enemigos.

Porque como se le ha atribuido decir a Fidel Castro, cuando se le pregunta sobre Kennedy, eran tiempos muy difíciles, si partimos de lo que Doña hizo en el tiempo que dirigió La Academia, fue la mejor gestión, y la de Miguel Rosado Montes de Oca fue la peor. Doni Emma cultivó su liderazgo siendo tesonera y genuina, si valerse de la fuerza fáctica, si no valiéndose de la moral y sin destruir. Es difícil armar un equipo sin recetas de otros y sin contar con la fuerza del poder. Ella tuvo en su contra el predominio de la fuerza del poder y venció después de intentos fallidos con el predominio de la moral.

Aunque República Dominicana es un país subdesarrollado y Alemania es un país desarrollado. En 1966 Alemania había elegido una mujer de rectora en una universidad. En la Revista Ahora #141, año 5, 1966, 25 de Julio, Pág. 10, en un pie de foto, se lee lo siguiente: “Por primera vez en la República Federal de Alemania estará al frente de una universidad una mujer. El gran senado de la Universidad de Heidelberg, que sus 580 años de edad es la más vieja de Alemania, eligió rectora para el ejercicio de 1966-67 a la profesora titular para química inorgánica y analítica Dra. Sc. Nat. Margot Becke. Oficialmente se tratará a la nueva rectora de “Magnifica”. En 1961-62 la profesora Becke era en Heidelberg Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, cosa nunca vista hasta entonces. La conocida investigadora científica, que, entre otros, fue distinguida, en 1961, y con el Premio en Memoria de Alfred Stock-es casada con un colega-. Estudio química en las universidades de Halle y Munich. Su primera catedra la recibió en Halle. Desde 1947 actúa de profesora en la Universidad de Heidelberg. Su asignatura es la aplicación de isotopos radioactivos. Es autora de unas 200 publicaciones científicas en el dominio de la química inorgánica y editora de varias revistas y manuales especiales”.

**Existe un libro que puede darnos cuenta de cómo se ha manejado el tema electoral en la UASD y debe llevarnos a que no debemos seguir así, su título es Triunfo o Historia de un Triunfo y el autor Wilson Rodríguez. El bienestar de la UASD contribuye al bienestar de la nación dominicana, porque ella ha sabido ser y deber escuela de pulcritud, trasparencia y democracia. Doña Emma ha sido un ejemplo de excelsitud.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

