Emisora Los 40 RD se prepara para ofrecer gran fiesta de navidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Llegó diciembre y regresa la fiesta de navidad más importante de la radio, “LOS40 Christmas Party 2022”.

Un evento bajo la temática de vestimenta blanco, que se realiza cada año para la “celebración de la navidad” con el propósito de premiar a todos los oyentes que siempre se han mantenido en sintonía con la programación de LOS40 desde sus inicios.

Esta gran fiesta, que se desarrollará el 13 de diciembre en las instalaciones de la reconocida discoteca Jet Set, sorprendió tras anunciar los múltiples artistas que formarán el line up de esta edición especial de navidad. Algunos de los nombres que estarán presentes son: La Marimba, Cantante y compositora caribeña que fusiona ritmos tradicionales y dió apertura al concierto de la afamada agrupación ColdPlay en República Dominicana, Sobresoma, una banda de rock and roll que pretende llevar su música a nivel mundial, DJ Raúl Sánchez (DJ Residente de Los 40), Kamm, la promesa colombiana de la música urbana y Aljadaqui, quien tendrá a cargo el cierre de esta noche tan especial con un show cargado de emociones, adrenalina, luces, audiovisuales y canciones como Mentirosa, De Medio Lao, Se Me Va la Vida, No Queda Más, entre otros éxitos que marcaron la historia del rock en República Dominicana.

Los 40 Christmas Party brindará a sus escuchas un show por todo lo alto y se llevará a cabo bajo la producción general de Ricardo Espaillat, Los 40 RD, y RCC Media. Las entradas para aquellos que desean vivir esta experiencia única este martes 13 de diciembre, la podrán adquirir gratuitamente llamando en vivo a través del (809) 384-8850 cada 40 minutos, dentro de los espacios que tiene a disposición la programación. Cabe resaltar que este evento es exclusivo para los oyentes e invitados especiales, se requiere invitación en la puerta.

LOS40 (conocida anteriormente como Cadena 40 Principales y 40 Principales) es una franquicia internacional de radio difusoras que llegó a nuestro país en el 2012 gracias al grupo RCC Media, con una temática dedicada a la música actual en español e inglés, logrando colocarse en el top de popularidad con una programación cargada de éxitos del momento. Al mismo tiempo el equipo de producción de la estación aprovechará este evento para hacer oficial el nuevo dial desde donde ya se puede escuchar la emisora en los 88.5 fm.

