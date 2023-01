Emilio Bonifacio: «Simplemente trato de hacer mi trabajo»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano jugador de los Tigres, Emilio Bonifacio ha sido clave en cada partido del conjunto azul en el Round Robin Semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, correspondiente al campeonato 2022-23, dedicado a Don Tomás Troncoso Cuesta.

Bonifacio es líder de carreras anotadas en la reciente etapa, pisando el home en 10 ocasiones diferentes. Además ocupa el primer lugar en bases robadas (6) y es segundo en carreras impulsadas (11).

«En primer lugar estoy agradecido con Dios y contento de que las cosas están saliendo así. La verdad, los números me sorprenden un poco porque no es algo que estoy buscando, simplemente trato de hacer mi trabajo y ayudar a mi equipo», relató el capitán del club.

Es la primera vez en toda su carrera en LIDOM que Bonifacio consigue dos cuadrangulares en la etapa semifinal. Asimismo, cuenta con una línea ofensiva de .276/.333/.500.

«Yo creo que el tiempo conociendo la liga es lo que me ha ayudado, la importancia de estar en el juego y saber cómo piensan los lanzadores, esa ha sido mi mentalidad. He hecho algunos ajustes en el bateo, en algunos aspectos que he estado trabajando con el coach y he tenido mejores resultados», comentó.

Su segundo vuelacercas fue con las bases llenas el pasado sábado ante los Gigantes del Cibao, en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

«Realmente no soy un jonronero, las cosas están saliendo y fui a tratar de poner la bola en juego para conseguir una carrera. Sé que hice un buen contacto pero me sorprendió que haya salido del parque.», añadió.

El capitán relata que orientó a los jugadores antes de iniciar la semifinal, aclarando que es el mismo juego en todas las etapas y se debe mantener la mentalidad ganadora.

«Prefiero predicar con el ejemplo, si les puedo decir algo que pueda ayudar al equipo, lo hago. De lo contrario, que sigamos disfrutando el deporte.», agregó.

El próximo encuentro de los Tigres del Licey es este lunes a las 5:00 de la tarde cuando reciben la visita de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para la continuación del Round Robin Semifinal.

