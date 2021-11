Emilio Bonifacio regresa a la alineación del Licey para juego de esta noche; Yermín es bajado a 7mo. bate

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de dos partidos sin iniciar en la alineación titular de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio fue incluido en el lineup para el partido que esta noche el conjunto azul disputará ante los Toros del Este en el Francisco Micheli de La Romana.

Bonifacio, quien no ha podido batear este año, no empezó jugando en el partido que el Licey perdió el pasado jueves ante los Gigantes de San Francisco, aunque luego entró como corredor emergente por Ronny Mauricio y fue hecho out tratando de estafarse la tercera base.

Mientras que en compromiso de este viernes ante los Leones del Escogido no vio acción.

Para el compromiso de esta noche, el dirigente José Offerman también ha bajado a octavo bate al designado Yermín Mercedes, quien hasta ayer estaba como cuarto.

Este movimiento se debe a que Mercedes solo ha conectado un imparable en 16 turnos, para un promedio de 0.60.

La alineación azul la completan Chris Owings, como segundo al bate y en segunda base, Ronny Mauricio en el campo corto y tercero al bate, Jorge Bonifacio en el jardín derecho, como cuarte bate.

Mientras que de quinto y jugando en tercera figura David Thompson, Michael de la Cruz regresa a la receptoría y como séptimo al palo, Dennicher Carrasco como octavo y en la primera base, y Eric Mejía, en el jardín izquierdo, será el último al bate.

El abridor azul para este compromiso lo es el derecho César Valdez.

El Licey ha perdido tres partidos en forma seguida.

