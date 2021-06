VIDEO: Emilio Bonifacio hace un llamado para la construcción de un nuevo estadio en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La República Dominicana es reconocida como un país productor de jugadores de béisbol de la más alta categoría, como lo indica el impacto alcanzado en las ligas profesionales de este deporte a nivel internacional, pero la ausencia de un estadio de beisbol que esté al nivel de esta calidad es un reclamo constante y al cual se ha unido el capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio.

Bonifacio, quien se encuentra con el equipo dominicano, que disputa el repechaje olímpico en México, utilizó su canal de YouTube, para hacer un llamado, mediante el cual pide al pueblo dominicano respaldar la solicitud para la construcción de un estadio profesional, al nivel de lo que representa el béisbol para el país.

“Luego de haber practicado en el estadio de los Diablos Rojos de México, ver esa hermosura de estadio, me motivó a hacer este video, porque nosotros ya merecemos un estadio digno, para la calidad que nosotros representamos mundialmente en el béisbol”, expresa Bonifacio en el video.

“Lo digo a boca llena, por la sencilla razón de que nosotros como país no podemos estar dando vergüenza sin un estadio, a mí no me interesa donde sea el estadio, si es en La Romana, San Pedro o en la capital, nosotros tenemos espacio de más”, especifica el veterano jugador.

Bonifacio señala las diversas situaciones que enfrenta el país para montar cualquier evento internacional de gran calidad, debido a no contar con un escenario acorde los requerimientos exigidos para el montaje de dichos eventos.

“No se puede llevar un Clásico Mundial de Béisbol, para llevar un juego de Grandes Ligas, es un bochinche y hablando claro, los estadios no están en condiciones para la Serie del Caribe y para lo que nosotros representamos”, sostiene el exjugador de Grandes Ligas.

Bonifacio sitúo a México como un perfecto ejemplo, destacando las condiciones y el espacio que brinda el hogar de los Diablos Rojos, donde se celebra el repechaje que otorga el último boleto a los Juegos Olímpicos.

“Es un llamado de atención, ya está bueno y este es el preciso momento”, expresa el capitán de los azules, quien señaló que países con menos tradición en beisbolística, cuentan con estadios de primer orden.

“Panamá tiene su buen estadio, Colombia también lo tiene y no tienen la cantidad de peloteros que la República Dominicana produce”.

El multifacético jugador dijo que tiene entendido que para la Serie del Caribe se va a invertir entre 101 o 102 millones para poner en condición el Estadio Quisqueya, donde se disputará el evento, algo que considera que está bien, pero que la necesidad es la construcción de un estadio nuevo, como lo requiere y necesita el país.

Bonifacio además aclaró que esta necesidad es algo que engloba tanto a los jugadores, como a la fanaticada que sigue este deporte.

“Al igual que nosotros los peloteros, ustedes (los fanáticos) lo necesitan, porque ustedes son los que pagan taquilla, compran comida en el play, compran gorras y t-shirt”, detalló.

En el video, Bonifacio muestra las instalaciones del estadio y las opiniones de diversos de sus compañeros entre ellos el jardinero Jefri Pérez, quien señala que “para nivel de béisbol que la República Dominicana tiene, merecemos un estadio de igual o mayor magnitud a este, porque de tantos jugadores de calidad que tenemos, también necesitamos un estadio de calidad”.

Bonifacio aprovechó el video para destacar que hay muchos jugadores que han salido de sus equipos para representar al país porque se sienten orgullosos y quieren ser parte de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

