Emilio Bonifacio, de karateca a ser el capitán de los Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Su presencia en el clubhouse azul ha sido fundamental desde su debut, en las victorias y campeonatos, pero nada ocurre de la noche a la mañana.

Su primer amor en el deporte fue el karate, donde se destacó a temprana edad, el béisbol llego después. Aunque no costó mucho convertirse en su primera opción, desde su hogar de infancia converso con la periodista Cynthia Morillo para el programa “En el camino con los Tigres”.

“Aquí crecí, soy uno de seis hermanos, mi padre siempre fue exigente y duro, pero eso cambio cuando vio que elegí un buen camino, el del béisbol”, expresó “El boni”

Relata además como cambio su vida al ver que después de practicar béisbol por 15 años fue firmado por Arizona Diamondbacks y el entonces scout Junior Noboa.

“Después de ese tiempo me di cuenta que era algo serio, que ya iba a vivir de eso y ahí empezó todo”

Bonifacio accionó para varios equipos en Grandes Ligas, diez en total, pero dijo que en el que se sintió como en su casa, fue precisamente el primero en Arizona, se sentía cómodo en todos los sentidos, en el juego, el ambiente familiar y la presencia latina sobre todo por la barrera del idioma, aunque recalcó haber llegado con cierto nivel de inglés a las ligas menores.

Su llegada al Licey no se dio como esperaba. Emilio fue seleccionado en el draft de la Liga Dominicana de Beisbol por las Estrellas Orientales en el 2004 en la ronda número cuatro, mencionó en la entrevista que se sintió triste y hasta cierto punto sorprendido porque ya había escuchado que sería seleccionado por el equipo de los Tigres. La espera duro poco, el fututo capitán fue cambiado días después al equipo azul y recuerda con regocijo la cálida bienvenida.

“Recuerdo todo de ese momento, me esperaron desde fuera en la entrada, nunca lo olvidare”, comentó Bonifacio.

Desde su llegada al equipo recuerda cómo se contagió del espíritu ganador del que siempre se ha hablado en un equipo de tradición y éxitos de la liga dominicana como Tigres del Licey, de cómo no solo es cosa del primer año lo que influye en el estado de ánimo ganar o perder con el equipo.

“A mí me afecta! Cuando ganamos y perdemos juegos y ni se diga campeonatos”.

Parte de su versatilidad en el terreno de juego le ayudó a convertirse en una pieza de utilidad en su carrera en MLB y en Lidom, dando mucho crédito a la condición física que siempre ha mantenido.

“La gente habla de mi velocidad, siempre digo que se debe a lo bien que estés físicamente, eso es vital para correr, fui una esponja, si alguien bateaba me preguntaba que él hacía para eso y yo lo intentaba”, respondió Emilio al ser cuestionado por un tema que a pesar de su veteranía aún mantiene y es la rapidez en el corrido de bases.

“Los menores”, otro capítulo importante en su vida, al igual que los cuatro campeonatos en su carrera con el Licey.

“El campeonato del 2016 -2017 fue el más especial aunque todos tienen su valor, el batazo que limpio las bases frente a las Águilas en su casa, el Estadio Cibao, además de la situación familiar que enfrentaba con mi hijo, no fue fácil, pero lo logramos”.

Al momento de ser electo capitán, fue algo inesperado para él, y se da dentro de la coyuntura de la salida del equipo de Ronnie Belliard.

“No elegí ser capitán, para mi Anderson Hernández debía ser el capitán, todavía lo pienso, pero me llegó la oportunidad y mucha gente me dijo que no me metiera en eso”.

En la actualidad es considerado el más influyente de los líderes de la pelota de inverno, su juego alegre, su chispa en el terreno y su forma de ganarse el respeto desde los más jóvenes hasta los más veteranos, lo ha colocado allí.

Bonifacio estará en su campaña número 13 en la liga con los Tigres del Licey, temporada 2021-22, y espera que todo salga bien para darle al público la anhelada corona 23 del equipo azul.