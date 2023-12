Emilio Bonifacio continúa adornando su histórico recorrido en Lidom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO .- El capitán Emilio Bonifacio culminó una de las mejores series regulares de su carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. El jardinero azul fue cuarto en promedio de bateo. 319 y en anotadas de la liga con 27. Quedó 3ro en bases robadas con 14 y bateo .400 (30-12) con hombres en posición anotadora.



«Me siento bastante bien, porque apoyé la causa que es la meta. Hice mi trabajo en buena capacidad. Creo que esta ha sido mi mejor temporada, aunque obviamente cada temporada trae su propio afán», expresó.



Ha sido un año de implantar récords y escalar en el listado histórico de múltiples estadísticas para el veterano. Anoche empató con Tony Batista y Miguel Tejada en el 3er lugar histórico en hits (191) en la historia de Round Robin/Semifinal, quedando sólo detrás de Luis Polonia (363) y Jose Offerman (199).



«Es un gran privilegio estar en una lista con peloteros muy populares que pusieron muchos números. Si te digo que al iniciar mi carrera me lo imaginaba te mentiría. Es una muestra más de que juego para ganar, no necesariamente para poner números y obviamente la clave es Dios que nos ha dado la salud para estar en el terreno y poder producir», señaló.



Bonifacio es líder en anotadas, hits, triples, remolcadas y bases robadas en la historia de los Tigres del Licey. Dichos lideratos históricos logrados son logrados a un enfoque que aumenta en postemporada.



«Cambia la concentración porque el margen de error es menor. Uno se concentra más, es más riguroso el enfoque. Me ayuda que a diferencia de cuando estaba en grandes ligas que entraba a finales de noviembre o en diciembre, ahora estoy en forma y en ritmo desde la temporada regular», agregó.



Finalmente, el veterano jugador destacó la cohesión y fácil adaptación de los jugadores seleccionados en el Draft de Nativos e Importados.



«Estamos súper contentos con los jugadores que han sido agregados, son profesionales y veteranos que ya conocen la liga y entienden el compromiso que tienen. Ha sido muy fácil la cohesión, se olvida que hace una semana estábamos jugando en contra, se adaptan y navegamos hacía una misma causa», concluyó.

