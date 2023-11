Emilio Bonifacio, 400 hits, significado y reflexión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El capitán de los Campeones Nacionales y del Caribe Emilio Bonifacio alcanzó la icónica marca de los 400 hits en Serie Regular con los Tigres del Licey en la victoria 6-2 sobre las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.



“Se siente bien, estoy súper contento. Más que como mucha gente que querían que (lograr el hito) fuera contra de las Águilas, yo quería que fuera en casa, frente a nuestros fanáticos porque se lo merecen” expresó la leyenda azul.



“Hace días cuando comenzó el conteo más cercano había gente en las redes y personas allegadas a mí motivándome diciendo ‘vamos, vamos’, y eso se siente increíble. A veces miraba a las gradas a la fanaticada y voceaban ‘uno más, dos más’. Claramente uno quiere dar hit en todos los turnos, lamentablemente no se puede, pero me mantuve enfocado. Fue un poquito más difícil estar de DH porque Offerman quería que descansara las piernas, pero gracias a Dios que lo pude lograr hoy”, agregó.



Bonifacio se unió a Manuel Mota, Teodoro Martínez, Cesar Gerónimo, Pedro González, Rafael Landestoy, Elvio Jiménez y Anderson Hernández como los únicos jugadores con 400 o más hits en Serie Regular en la historia de la franquicia. Además, alcanzó a Manuel Mota con el récord de más triples en Todas las Etapas de los Tigres.



“No juego para los números. Al final de mi carrera sé que los miraré, pero ya que están ahí uno quiere alcanzar esas metas sobre todo cuando uno entra en una lista bien reducida especialmente en el equipo del Licey donde han pasado un sin número de jugadores excepcionales. Estar ahí en esos lideratos es muy agradable”, señaló.



El veterano jugador con vasta experiencia de Grandes Ligas, se ha robado seis bases sin ser capturado en el presente torneo lo que destaca la gran forma en la que mantiene sus piernas. Ahora, suma 95 bases robadas en Serie Regular a solo cinco de unirse a Rafael Landestoy como los únicos felinos en alcanzar los tres dígitos.



“Mis piernas son algo de genética independientemente de que trabajo mucho. También le doy las gracias a Dios que encontré un espacio en Estados Unidos donde trabajan específicamente en lo que tú quieres y he trabajado en la explosión lo que me ha permitido prolongar mi carrera y que las piernas se mantengan como están. Mucha gente dice que corro igualito, pero yo siento que no. Pero como conozco más mi cuerpo se doblar más las bases, se cómo robar más las bases, se cuándo hacerlo y me cuido más. Descanso más y me alimento mejor. Todo eso me ha ayudado mucho”, destacó.



El icono azul ha sido cinco veces campeón y tras 16 temporadas en Lidom vive uno de los mejores momentos de su carrera tras ser nombrado “Caballero del Año” y “MVP del Round Robin” en 2022-23, además de mantener un nivel ofensivo abrumador para los rivales en este inicio de temporada donde corre segundo en bases robadas, tercero en anotadas, quinto en promedio de bateo en toda la liga. Aun así, considera que le faltan cosas por lograr.



“Me falta seguir ganando. Quiero seguir mandando el mensaje de que todo lo que está ocurriendo en mi carrera es fruto de mucha disciplina y mucho trabajo. Dios me está devolviendo todo ese sacrificio que he hecho por la fanaticada y por el Licey con el fin de ganar”, dijo Bonifacio.



Para Emilio José Bonifacio del Rosario los fanáticos de los Tigres del Licey son la principal razón de su longevidad como jugador que lo ha llevado a entrar en listas históricas de la franquicia.



«El fanático es la razón más importante para poder seguir jugando de la manera en la que lo sigo haciendo. Me dan ese ánimo a diario, una fanaticada exigente. Es difícil jugar para la fanaticada del Licey, le gusta ganar. Cuando tienes una fanaticada así detrás que te empuja a dar lo mejor de mí solo queda salir al terreno y dar el cien por ciento”, concluyó.

