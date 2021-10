Emil y 23 Grams le ponen sabor a la fiesta con “After party”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El sabor dominicano y la picardía colombiana se unen en “After party”, un nuevo tema musical urbano interpretado por el quisqueyano Emil Yave y el paisano 23 Grams, una colaboración que promete ser todo un éxito en el gusto popular latino.

Esta canción, autoría de ambos artistas, fusiona la cultura verbal de los dominicanos y colombianos, usando ritmos bien movidos para el disfrute de todos, con la intención de que siga la fiesta hasta mientras la música fluya.

Emil es un dominicano oriundo de Cristo Rey que toca la batería desde los 8 años. Su inspiración en la música fue su madre y promete ser la próxima estrella de la familia. Mientras, 23 Grams es un colombiano ya conocido en el mundo urbano, amante de los ritmos y la melodía desde los 5 años cuando se inició en el arte.

El tema cuenta con el apoyo de On and Off Entertainment y el manejo de Andrócles Lazála. Está disponible en todas las plataformas de redes sociales, así como en las cuentas personales de ambos artistas.

