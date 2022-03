Emil Pau y 23 Grams pauta la diferencia en la música urbana

Comparte esta noticia

El dúo se posiciona en los primeros lugares en las listas de las más reputadas empresas que se encargan de la medición de sonada en la música

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Emil Pau y 23 Grams, el nuevo concepto que revoluciona la escena de la música urbana de República Dominicana, se posiciona entre los más escuchados con el ascenso de su canción “Otra vez” a los primeros lugares en las listas de Monitor Latino y chequeador.com.

Las dos importantes empresas de medición de sonadas reportaron que “Otra vez” ocupaba las posiciones 4 y 3 de Monitor Latino y chequeador.com, respectivamente.

Al agradecer el apoyo a la canción, Freddy M. Valoy, presidente de On And Off Entertainment, resaltó que la colocación del proyecto en tan corto tiempo en la audiencia nacional se debe al trabajo en equipo implementado por la empresa artística.

“Con apenas meses de salir al mercado, el posicionamiento de ‘Otra vez’ nos dice que vamos bien y que el trabajo que estamos realizando como equipo está correcto. Nuestro agradecimiento a los fanáticos, locutores, Djs y directores de emisoras por el apoyo que nos están dando”, agradeció Valoy.

La canción “Otra vez”, de la autoría de Juan Sebastián Ramos, Emil Paulino, producción de Juan Miguel Pineda Vásquez y Agustín Mesa Londoño, cuenta con un video clips realizado en locaciones de República Dominicana, bajo la dirección de Freddy M. Valoy.

Emil Yave Paulino Garcia (Emil Pau) nació en República Dominicana el 18 de agosto del 2000. Hijo de padres dominicanos, este joven artista trabaja por el sueño de “convertirme en un profesional de la música urbana”.

Es compositor e intérprete de sus canciones, y amante de la buena música. Desde pequeño fue instruido en la música por su madre, tocando la batería a partir de los 8 años. Inició su carrera profesional con On and Off Entertainment, en septiembre del 2021 con la canción “After Party”.

El rapero y cantante 23 Grams “El Gramsta”, nació en Colombia, pero creció en México, aporta una vibra completamente diferente al concepto de la música latina.

Rapea y predica un gran mensaje para las nuevas generaciones, con letras conscientes y diferentes tipos de flujos en cada nuevo proyecto en el que trabaja. Inició sus pasos en el ambiente artístico en 2016, fundando su propia marca de música y ropa de diseño: KILLSHOT: Designs.

