Emelyn Baldera, digna representante de la mujer todoterreno; su impronta en Acroarte y sus nuevos retos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Emelyn Baldera destacada líder en el mundo del arte y el espectáculo de la República Dominicana y representante de la mujer todoterreno, ha dejado una huella indeleble como expresidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y ahora se embarca a nuevos retos que le ilusionan y a otros que retoma con la profesionalidad que le caracteriza.

Con una trayectoria de 24 años en el periodismo y una pasión inquebrantable por las artes, Baldera cuenta en una entrevista especial con este medio sobre sus orígenes, sus estudios, sus inicios en la comunicación, su gran labor realizada en Acroarte y las nuevas etapas y retos profesionales a los que se embarca.

Viene de una familia humilde, creyente en Dios, comprometida. Su padre de Nagua, su madre de Bonao, le inculcaron a ella y a sus hermanos los valores y principios que rigen su vida. Emelyn nacida en la capital cuenta (entre risas) que es aguilucha y que es amante de los deportes, era jugadora apasionada de voleibol y logró inclusive jugar con la selección nacional antes de apodarse Reinas del Caribe y recibir reconocimientos.

Al venir de una familia muy religiosa y al estar congregada en la iglesia estuvo a punto de entrar a un convento, pero luego comenzó a estudiar en la universidad eligiendo la licenciatura en Comunicación Social, una carrera quizás retadora para una persona que se considera tímida.

Comenzó en los medios gracias a su destreza para escribir. Desde joven, consiguió trabajo en una empresa de equipos médicos para financiar sus estudios universitarios. Inició escribiendo sobre salud en colaboración con Emely Tueni del periódico El Siglo quien le dio la oportunidad de adquirir experiencia mientras mantenía su empleo.

Luego de eso lo demás fue historia. Pasó por el periódico La Nación como columnista (El Ojo de la Aguja) gracias a Luis Beiro Álvarez, por el Listín Diario, por El Expreso y otros con los que fue forjando su camino profesional hasta lo que es hoy.

En materia periodística Emelyn contestó la pregunta de ¿Qué no debió cambiar en el periodismo? a lo que contestó: ‘’Yo creo que al final lo que nunca debió cambiar en el periodismo es la profundidad, es el hecho de tomarse la delicadeza de profundizar en las noticias y en los hechos antes de publicarlos, ahora vemos como las redes ayudan muchísimo, pero cualquier cosa es noticia y eso preocupa un poco’’, precisó Baldera, lamentando también que hoy en día se convierten gente en ídolos que no deberían nunca tener espacios en medios importantes.

Gestiones en Acroarte

Sus gestiones al frente de Acroarte (2017-2019 y 2021-2023), que la convirtieron en la segunda mujer en presidirlo luego de Maribel Contreras, estuvieron marcadas por un compromiso firme con la transparencia y la excelencia en materia de crónica rosa. Durante su primera gestión cuenta que recibió un gremio y unos premios Soberano en ‘’cuidados intensivos’’ por lo que el reto que asumiría era muy grande, sin embargo, salió airosa, hasta el punto que hizo una segunda gestión.

Con su llegada a la presidencia la asociación fortaleció la relación con los medios de comunicación consolidando su papel como referente artístico, enriqueció la promoción de la cultura y el entretenimiento, se inauguró la Editorial Acroarte con la puesta en circulación del libro ‘’Tres décadas de historia: Los premios Soberano y Acroarte’’ y contribuyó con el fortalecimiento de los premios Soberano como el más importante de la isla, entre otras innovaciones llevadas a cabo en sus períodos.

Nuevas etapas

‘’Me voy de Acroarte con el corazón lleno de emociones porque allí deje una parte de mí, un gran tiempo que no vuelve y que tiene un valor inmenso, en proyectos importantísimos que yo se que con Dios delante seguirán en el tiempo’’.

Emelyn Baldera quien recientemente entregó la presidencia del gremio a la también reconocida periodista de espectáculos y gremialista Wanda Sánchez, cuenta que se embarca ahora a nuevas etapas y que no puede quedarse sentada.

Ahora se desempeña como comentarista en el programa El Gobierno de la Tarde de la Z 101, edita la sección Mujer y Política del semanario País Político, es columnista del periódico El Caribe y desarrolla la plataforma Mujeres que Inspiran con la que celebró en octubre un evento dedicado a la prevención del cáncer de mama.

Cabe resaltar que Emelyn sigue siendo parte de Acroarte como asesora de Wanda Sánchez y haciendo aportes en general al gremio artístico.

La mujer, la madre, la esposa

Más allá de los méritos profesionales, Emelyn es madre de dos hembras y un varón: Maxlyn, Maxwell y María José, es esposa del también periodista y expresidente de Acroarte, Máximo Jiménez y es una mujer completa, ‘’intensa’’ según sus hijos, pero amante de la familia y de estar en el hogar.

Emelyn cuenta que ha sacrificado mucho su tiempo personal y de su familia ya que esta carrera es muy sacrificada, pero que vale la pena y que la mujer por naturaleza viene preparada para lidiar con múltiples roles como en su caso lo ha hecho por mucho tiempo.

‘’Aprendí de mis padres a entregarme cien por ciento a las cosas sino no las hago, entonces trato de ver cómo compagino todo, me gusta cocinar, me gusta que mis hijos se sientan cómodos en la casa, tener mi casa bonita, yo no he dejado de ser mujer, porque hoy día las mujeres profesionales entienden que se les quita un pedazo si cumplen con ese rol femenino’’, acotó.

Emelyn en la política

Sobre si pudiera verse en un cargo electivo y más de lleno en la política Baldera precisó que ha tenido muchas propuestas en ese ámbito, en el 2019 tuvo la oportunidad de compartir boleta electoral con Hugo Beras como alcalde del Distrito Nacional y ella como regidora, pero ambos declinaron.

En el 2020 aceptó la propuesta que le hizo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para ir como candidata a diputada por el mismo DN con la propuesta de valor de trabajar para la familia y para la paridad de género en todos los ámbitos en favor de las mujeres, pero tras esto volvió a dirigir Acroarte y pausó esos planes que el algún momento pudiera retomar.