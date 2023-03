Emelin Pujols define como «grave error» querer convertir en tema político caso Calamar

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Emelin Pujols definió este miércoles como un «grave error» el querer convertir em tema político el proceso que se le sigue a un grupo de exfuncionarios del pasado gobierno por presunta corrupción y que fueron apresados mediante operación Calamar.

“Siempre lo he sostenido, que es un grave error por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convertir en político el caso, debido a que no estamos en un mundo inquisitorio donde no prevalece la prueba”, apunto.

Pujols expreso sus consideraciones en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Explicó que ahora estamos en un proceso donde lo que prevalece son los medios de prueba, por lo que el juez no puede fallar por intima convicción, sino por las pruebas aportadas.

“Esta es una de las fases más importantes del proceso acusatorio, ya que el sistema acusatorio ha cambiado en casi todo el mundo sobre el sistema inquisitivo más alcaico”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que en el pasado era el propio juez era quien hacia la investigación de los casos, aunque no se apoyaba en medios de pruebas sustanciales, sino solo por su convicción.

