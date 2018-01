Emboscada a las primarias abiertas y Ley de Partidos en la JCE

La inusual invitación a una reunión en el local de la Junta Central Electoral con los presidentes de los partidos reconocidos, muy bien calculada como cierre de una semana que daba paso a un fin de semana largo, sin dudas tenía intenciones que iban mas allá de hablar de voto preferencial de regidores, tomar una foto para los periódicos o satisfacer el deseo de protagonismo que ha embriagado al actual presidente de el organismo llamado a organizar las elecciones en la República Dominicana.

Lo que pueda tratar la JCE con los presidentes de los partidos reconocidos siempre será interesante, solo que lo ocurrido lo semana pasada, cuando se convocó a quienes encabezan las organizaciones políticas, la mayoría de ellas representantes de ellas mismas y sin base popular, no es el método usual que ha usado la JCE para estos fines, ya que para eso existen los delegados políticos y técnicos que representan a esos partidos en el organismo comicial.

Entonces enviar una invitación a los presidentes de esos partidos, con el agregado de que esta era ¨indelegable¨, es decir no podían enviar a nadie para que los representaran, es en si misma un aviso de que existían intenciones diferentes, de que había temas trascendentales que tratar y la intención debe estar mas allá de lo que se vio en la foto y se dijo en una declaración pública al final de la reunión, algo intranscendente y sin importancia que ni siquiera pueden decidir los representantes de los partidos.

Quizás lo primero que tiene que preocupar es la insistencia del Presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, en ser un actor en temas donde solo le corresponde un papel de organizador, ya que esta es la función para la cual fue puesto al frente del organismo que dirige, no es a el en particular, ni al conjunto del organismo que dirige, el andar opinando sobre situaciones que debe resolver un poder del estado como el legislativo.

Dentro de la reunión hubo largar exposiciones sobre la ley de partidos y la ley electoral, ambas cursan en el congreso, todos conocemos la posición de la JCE en boca de su presidente, ya que este fue el primero que se puso de sabroso a opinar cuando se planteó la discusión, todavía no resuelta, sobre el tema de instaurar las primarias abiertas y simultáneas como metodología para elección de los candidatos en las próximas elecciones.

Entonces no podía faltar ese tema, que incluso fue filtrado a la prensa con el enfoque interesado del señor Castaños Guzmán, donde se resalta la ¨oposición¨ de la mayoría de los presentes a las primarias abiertas y hasta lo que se dijo sobre la eterna discusión sobre si violan o no la constitución, pero ademas de que por esto no se aprueba la ley de partidos y se trata de señalar a un culpable.

Lo que se ve en los actuales momentos, es que en el Partido de la Liberación Dominicana existen dos posiciones enfrentadas sobre la ley de partidos, y que esta es la razón por la que no se aprueba, pero ademas de que es el fruto de la tozudez del Presidente de la República, Danilo Medina, que es quien plantea la realización de primarias abiertas y simultáneas, una idea que de implementarse acercaría los partidos políticos a una población que se aleja todos los días de estas organizaciones.

Lo que no se ve en cuanto a esta ley, es que tiene 19 años dando vueltas en distintas composiciones del Congreso de la República, que existen 6 o 7 versiones de lo que debería ser aprobado, que siempre ha habido una excusa dentro de los partidos políticos, es decir esos mismos que se sentaron en la JCE para no aprobarla, porque le sustrae el poder de decisión omnímodo que tienen esos presidentes de partidos para hacer lo que les venga en ganas después que son reconocidos y entran en el club del financiamiento público.

Lo cierto es que los enemigos principales de que haya una ley de partidos y un régimen electoral, que permita un ejercicio político transparente e incluyente, son los que sentaron en un semicírculo con Castaños Guzmán y el resto de los integrantes de la JCE en el local de esa institución el pasado jueves, son ellos, todos con décadas al frente de sus partidos y sin que se vea una sustitución en el corto plazo, los que por mantener sus privilegios no permiten opinan en contra de la participación popular como método de conectar con los que dicen representar.

No es una persona, que fue lo que se quiso decir dentro de la reunión, la responsable de que no haya ley de partidos en nuestro país, la foto publicada acusa a los que se expresaron en esos términos, la mayoría de ellos son presidentes eternos de partidos políticos inorgánicos, sin mayor presencia que sus ruedas de prensa, sin mas militancia que sus familiares, sin la apertura necesaria para que otros puedan aspirar también a dirigir o sentarse dentro del grupo de privilegiados que recibe fondos cada mes del presupuesto nacional sin tener que dar cuentas a nadie.

Sin embargo de nada de eso se habló en la susodicha reunión de la JCE, a nadie le interesa, comenzando por Castaños Guzmán, cuestionar lo que ocurre dentro de los partidos políticos, ni la forma en que se debe exigir el cumplimiento de la ley vigente, aunque todos asumimos que necesita ser actualizada a una nueva realidad política, es mejor seguir dándoles la ¨ración del boa¨ a esos presidentes de partidos inorgánicos, para sacar la foto de quienes dicen representarnos a todos y dar la impresión de que existe una preocupación real para ordenar internamente a los partidos políticos.

Allí lo que se intentó fue vender la imagen de que todos están en contra de las elecciones primarias y simultáneas, después de todo es lo que plantean los miembros de ese club de privilegiados con honrosas excepciones, solo que a la JCE se le olvidó que no es en ese lugar donde se aprueban las leyes sino en el congreso de la República, donde están sentados los que fueron electos de forma directa para representar dentro de su composición la soberanía popular.

Si la ley de partidos no se ha aprobado y estamos abocados a ir a las próximas elecciones sin este recurso, excepto que el Comité Político del PLD termine de asumir su responsabilidad y apruebe una línea de acción a sus legisladores, no es la responsabilidad de una persona, ha sido el accionar de los que sentaron en la JCE disque a manifestar en forma hipócrita su preocupación por un tema, que no les interesa, porque les quitaría poder dentro de sus organizaciones, y eso es un ¨cuco¨ para los que mandan en los partidos políticos dominicanos.

