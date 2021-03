Embiid y Simmons no accionarán en el Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Ni siquiera el All-Star Game ha podido evitar verse afectado por los problemas propios de la pandemia. El rastreo de contactos ha obligado a la NBA a dejar a Joel Embiid y a Ben Simmons fuera del partido, ya que ambos jugadores fueron atendidos por un peluquero que ha dado positivo en coronavirus en las últimas horas. Dado que esto tuvo lugar antes de su desplazamiento a Atlanta y a que no han tenido contacto con nadie desde su llegada, a priori no hay riesgo de que la situación alcance a más jugadores, por lo que no parece que la disputa del partido esté ahora mismo en duda.

Además, según asegura Adrian Wojnaroski, de ESPN, la NBA no planea sustituir a ninguno de los dos, ya que ahora mismo sería enormemente complicado llevar a otros jugadores a la mini burbuja creada para este All-Star respetando los tiempos del protocolo establecido para el evento. Pese a que otros hombres han viajado a Atlanta para participar en los concursos, tampoco parece demasiado lógico dar plaza a dos de ellos en el partido de las estrellas, y en principio ambos equipos contarán con un integrante menos de lo previsto.

Embiid iba a partir como titular en el equipo de Kevin Durant, lugar que finalmente ocupará Zion Williamson, que debutará en un All-Star Game por todo lo alto. Ben Simmons, por su parte, era uno de los suplentes del equipo de LeBron James. Nada se sabe actualmente del estado de salud de ambos jugadores, por lo que es de suponer que ninguno de ellos ha reportado aún un positivo en ninguno de los test realizados.