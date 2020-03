Embiid a Towns: “Estamos contigo, hermano. Seguiremos rezando”

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Hasta se liaron en plena cancha durante el comienzo de la presente temporada. Sin embargo, la coyuntura sanitaria actual anula toda clase de dardos previos. De esa manera, Joel Embiid envió ánimos a Karl-Anthony Towns por delicado estado de salud de su madre.

La progenitora del pívot de Minnesota se encuentra dentro de un contexto bastante delicado. Fue inducida a un coma después de agravar su estado de salud al contraer el coronavirus. Por ello, Towns está viviendo seguramente algunos de los peores días de su vida.

En medio de esa tormenta, Embiid, con quien Towns ha mantenido infinidad de luchas atestadas de resquemor y flechas envenenadas en redes sociales, le envió un mensaje de ánimo.

“Estamos contigo, hermano. Seguiremos rezando”, pudo escribir Embiid en su perfil de Twitter.

Embiid también anunció la donación de medio millón de dólares para la ayuda en la lucha contra el coronavirus el pasado martes. De ese modo, el pívot de los Philadelphia 76ers ofrece su mejor facción ante la crisis sanitaria actual.

We’re with you brother!!! We’ll keep praying @KarlTowns

— Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) March 25, 2020