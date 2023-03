Embargan cuentas del MIREX por incumplimiento de sentencia ordena pago prestaciones laborales

Embargo retentivo a Cancillería fue trabado en las cuentas del BR

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) fueron embargadas por un monto de novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta pesos con treinta y cuatro centavos (RD$984,630.34), debido al incumplimiento de una sentencia definitiva, de fecha 19 de noviembre del año 2021, que le ordenó pagar créditos laborales a favor de César Napoleón Duvernai Céspedes, quien laboró como asesor de comunicaciones en la Cancillería durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado.

Mediante la sentencia 0030-1645-2021-SSEN-00493, emanada de la Sexta Sala Liquidadora del Tribunal Superior Administrativo, se ordena al MIREX al pago de las prestaciones laborales e indemnizaciones por un monto de RD$610,000.00.

El embargo retentivo al Ministerio de Relaciones Exteriores fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, a fin de que retenga la suma del crédito laboral, para seguridad del cobro.

Los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y contra el MIREX en procura de que le sean resarcidos los daños y perjuicios que se les ha causado por el desacato del fallo.

El irrespeto a sentencia definitiva por parte de la Cancillería y por las instituciones del Estado crea grave daño al sistema democrático, máxime cuando el crédito que se pretende cobrar son prestaciones laborales reconocidas por sentencia definitiva.

Una nota enviada a El Nuevo Diario, el Canciller de la República tiene la obligación de cumplir con la Constitución, las debilidades institucionales, el irrespeto a los fallos por parte de funcionario del gobierno, ha sido denunciado por el presidente del Tribunal Constitucional.

El desacato es un delito que está penado por la legislación dominicana, el funcionario que no acate una decisión judicial comete el delito de prevaricación, y subversión al orden constitucional.

Las dificultades

El documento de prensa añade que el canciller Roberto Álvarez no respeta los fallos de los tribunales de la República, el comité de ética no hace nada al respecto, y que, desde un tiempo hacia acá las instituciones del Estado no acatan decisiones de los tribunales, configurándose con ello las infracciones constitucionales.

Sostiene que se sienten desesperados por la tardanza en cobrar las prestaciones laborales que le corresponden y que le fue ordenado a MIREX mediante referida sentencia definitiva.

Los abogados Yokasta Roque Cruz y Willy W. Sánchez precisaron que la sentencia en cuestión que ordenó el pago de las prestaciones laborales e indemnizaciones por un monto de RD$610,000.00, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho caso omiso a la palabra empeñada del presidente Luis Abinader de que todo funcionario debe cumplir con la Constitución y las leyes, afirmando que al incumplir sentencia definitiva ha creado un mal precedente al Estado de derecho del trabajador.

