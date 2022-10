Embarcación Marlin Darlin pasa a comandar Cap Cana Classic de pesca 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- Tras una segunda jornada que culminó con veintisiete agujas liberadas, la embarcación Marlin Darlin pasó a comandar la categoría Pro de la décimo octava edición del Cap Cana Classic de pesca al Marlin Azul, evento iniciado el pasado jueves con más de treinta lanchas representantes de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, bajo la dirección de Salvador Egea.

Los integrantes de Marlin Darlin logaron cuatro piezas azules el viernes para acumular hasta el momento siete liberaciones, totalizando 2,100 puntos.

Las varas de Humberto Quintana, Dallas Hopper y Alexander Derbyshire han logrado capturar, para posteriormente liberar, la especie indicada.

La segunda posición es para Lasik, que ahora tiene 1,800 puntos, luego de liberar seis marlines azules. Esta lancha se ha mantenido en el puesto dos gracias a las capturas de Gabriel Santiago, quien este viernes consiguió su quinta liberación del torneo.

Luego sigue Wicked Wahine, embarcación que el primer día estaba en quinto puesto y ahora ocupa la tercera posición. En Whiked Wahine se destacan Paul Murray, Michael Barry y Chris Jester para 1,800 puntos. Las demás posiciones la ocupan Doña Lucy, Warpath, Wobster, Sisu, Wire Transfer, Pícara y Reel Tight.

En la Semi Pro Euphoria domina con 1,200 puntos, segunda de Sea Wish, Isabella y Monik-Ita, todas con la misma puntuación. Por la lancha de primera posición Yerrison MIllan, Gabriel Martínez y Amaury Maza han sido las piezas claves en la liberación de piezas. Luego siguen las lanchas Tease Me, Vitamin Sea, Ángela, Crushing It, Bandolera, Grace, Reel Affair, Para Papá y One more time.

Para este sábado, tercera y última fecha del evento, las embarcaciones se hicieron a la mar desde las primeras horas de la mañana para recoger líneas a las 4:30 de la tarde.

En horas de la noche se llevará a efecto el acto de premiación en medio de una fiesta bailable.

Serán premiados los tres primeros lugares en Pro y Semi Pro, también la mejor pescadora y el mejor pescador juvenil.

Relacionado