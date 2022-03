Embajadora Unión Europea elogia generosidad y medidas del Gobierno con ucranianos varados en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el anuncio del gobierno dominicano de una serie de medidas que garanticen hospedaje, alimentación, transporte local e internacional y telecomunicaciones a los ucranianos que se encuentran varados en el país producto del conflicto bélico que vive su nación, la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Afheldt, resaltó este domingo la generosidad del pueblo dominicano.

El Gabinete de Turismo estableció las acciones concretas, a corto plazo, para gestionar la situación de los residentes de Ucrania que se encontraban haciendo turismo en República Dominicana, al momento del inicio del conflicto armado en ese país.

“La generosidad con la que los dominicanos están recibiendo los ucranianos que se quedan aquí, los turistas de Ucrania, me parece que es típico de los dominicanos, que es un pueblo amable, abierto y muy generoso”, manifestó Katja Afheldt, entrevistada por Moisés González en el programa de televisión Despertar Nacional.

Producto del esfuerzo del Gabinete de Turismo se ubicaron habitaciones disponibles en Puerto Plata, donde hoteles estarán aplicando una tarifa solidaria por 15 días a los residentes de Ucrania que se encuentren visitando República Dominicana, en el periodo comprendido entre el primero de enero hasta el mes de marzo del 2022.

Esta tarifa cubriría gastos de alimentos y hospedaje, las cuales serán cubiertas por el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo.

La embajadora de Unión Europea valoró también las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la invasión militar efectuada Vladimir Putín contra Ucrania, señalando que el accionar del presidente ruso es muestra de que no respeta la identidad en todos sus aspectos del pueblo ucraniano.

“Habíamos pensado que la guerra es una cosa que iba a repetirse en nuestro continente, pero hoy sabemos que no es así a causa de la agresión de Rusia a Ucrania. Me ha impresionado mucho la declaración muy clara del presidente Abinader rechazando esa agresión, esa guerra, completamente inútil, no esta justificada por nada”, dijo Afheldt.

Destaca mes de la Francofonía

La embajadora de la Unión Europea destacó la apertura del mes de la Francofonía.

“Para nosotros los europeos el mes de la francofonía es un evento muy importante, porque la francofonía también esta muy presente en Europa, tenemos, Bélgica, Francia que hablan este lindo idioma y es una expresión de la diversidad cultural, también se replica en todo el mundo, como ha dicho la embajadora de Suiza, hay 300 millones de francofonos en el mundo”, sostuvo la diplomática.

Resaltó que la francofonía promueve la tolerancia y en estos tiempos difíciles es una buena señal de la humanidad.

La apertura del mes de la francofonia estuvo encabezada por el embajador de Francia en el país, Eric Fournier y también participaron representantes de los demás países francofonos que son Canadá, Suiza, Reino de Marruecos y Haití

La festividad se desarrollará a lo largo de marzo, ya que el 20 de este mes se conmemora el “Día Internacional de la Francofonía”, según lo proclamó en 1998 la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), como una manera de que los 70 Estados y Gobiernos miembros celebren su enlace común: ‘la lengua francesa’, así como su diversidad.

En 2010 República Dominicana ingresó a la OIF como país observador, convirtiéndose en la primera nación hispana en ostentar esa condición.

Del tres al 31 de marzo tendrán la posibilidad de asistir a diversos eventos gratuitos, tales como: una presentación de teatro, proyecciones de 15 películas francófonas tanto en la capital como en el interior del país, así como dos noches de corto metrajes y un taller de cine para niños, adultos y aficionados. Habrá también conferencias, presentaciones de libros, encuentros literarios en francés, así como un ciclo de visitas guiadas en francés de los museos de arte de Santo Domingo.

