Embajador UE en Afganistán no ve aún un “cambio drástico” para las mujeres

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- El embajador de la Unión Europea (UE) en Afganistán, Andreas von Brandt, aseguró este lunes que por el momento no se ha producido un “cambio drástico” para las mujeres de ese país asiático tras la llegada de los talibanes al Gobierno, si bien reconoció que son necesarias verificaciones y confirmaciones sobre la situación.

“Por el momento, y todo esto necesita verificarse y confirmarse, no ha habido un cambio drástico y eso es una buena cosa”, declaró durante una intervención en la subcomisión de Derechos Humanos y en la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara.

En ese sentido, indicó que los talibanes han afirmado que las mujeres podrán seguir trabajando y viajar “sin un acompañante masculino”.

Añadió que el principal portavoz de los insurgentes, Zabihullah Mujahid, “sorprendió cuando reconoció que las mujeres deberían permanecer temporalmente en casa por su propia seguridad porque probablemente no se podía confiar en que muchos de las filas de los talibanes trataran a las mujeres cortesmente y necesitaban recibir más educación”.

“Pero también está claro que los talibanes hicieron declaraciones similares en 1996 durante su primera vez en el poder”, admitió el diplomático.

Además, constató que en los medios de comunicación están apareciendo informaciones sobre la separación de los estudiantes por género, sobre que las mujeres sean transportadas en autobuses con los cristales tintados o sobre que vistan ropas de determinados colores.

“Todo esto son informaciones preliminares y borradores de proyectos de ley y no solo debemos ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sino que también deberíamos asegurar que las fuerzas moderadas y modernas en los talibanes prevalezcan”, dijo.

Entre los sucesos negativos, también mencionó que a medida que los talibanes avanzaban por el país se iban cerrando los edificios a los que las mujeres podían acudir para buscar protección frente a la violencia de género.

“Lo que voy a decir ahora no es una excusa para los talibanes o para nosotros, sino que se trata solo de una realidad, porque muchos de estos problemas han existido sin los talibanes”, comentó, y precisó que se produjeron también durante la ocupación extranjera desde 2001.

“Los asesinatos por honor, los matrimonios infantiles, el pago por mujeres, conocen todos esos detalles, pero quiero mencionarlos porque no es algo que ha cambiado ahora de manera drástica en los últimos días”, detalló.

Por tanto, instó a tratar a los talibanes “no por lo que dijeron hace veinticinco años” y pidió “mirar a lo que está pasando ahora”.

“Con razón, si fuera una mujer en Afganistán probablemente me marcharía de manera inmediata y tendría el mismo nivel de ansiedad, pero la mayor parte de lo que está pasando ahora se basa en el miedo por lo que va a venir. No perdamos de vista lo que todavía no está pasando”, expuso.

Sobre el fracaso de la operación occidental, mencionó que “probablemente se ha puesto demasiado el foco en la élite urbana”, frente al modo de vida de las mujeres en el ámbito rural que no ha cambiado tanto.

“Podemos haber subestimado el clima conservador profundamente arraigado en el país”, apuntó, si bien asumió que ha habido mejoras en los últimos años.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Afganistán, Shaharzad Akbar, insistió en que la ONU establezca un mecanismo para investigar y documentar las violaciones de los talibanes a los derechos humanos de la población afgana.

También puso el acento sobre los activistas, defensores de los derechos humanos, artistas y periodistas que no han podido abandonar el país asiático tras la llegada al poder de los talibanes.

“Creen que el mundo se ha olvidado de ellos porque no ven suficientes acciones y pasos concretos para permitir su salida segura de Afganistán”, declaró.

También dijo que, pese a las palabras de los talibanes, recibe informaciones sobre ejecuciones sumarias, búsquedas de personas puerta por puerta, detenciones ilegales y restricciones sobre las mujeres.

“Las acciones de los talibanes no están alineadas con sus promesas”, afirmó, y pidió no dar apoyo al Gobierno de los insurgentes y seguir apoyando a quienes desean salir de Afganistán.

