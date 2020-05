Embajador en Suecia denuncia hace cuatro meses no recibe sueldo y su seguro médico está suspendido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, embajador dominicano en Suecia, denunció que no ha cobrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace aproximadamente cuatro meses y que su seguro médico no está vigente.

Señala que su madre, quien falleció hace poco a causa de un infarto, estaba ingresada en una clínica privada y que fue allí que le notificaron que el seguro no estaba funcionando.

“Pasé una gran vergüenza el día que me enteré de parte de mi madre que trató de utilizar el seguro médico de la Cancillería y le dijeron que lo habían suspendido. También a mí naturalmente me suspendieron el servicio pues la Cancillería me sacó de la nómina a pesar de que soy embajador de carrera por haber prestado once (11) años de servicio diplomático”, manifestó.

El diplomático explicó que desde hace dos meses informó por escrito lo que estaba pasando al canciller Miguel Vargas Maldonado y que este martes le envió la última comunicación.

“Salí de Roma el 21 de enero para facilitar la llegada de la nueva embajadora. Mi placet para el Reino de Suecia fue tramitado en diciembre 2019 y el decreto del Poder Ejecutivo de mi nombramiento fue emitido el 5 de marzo, inmediamente fue recibido el beneplácito. Agradezco al señor presidente de la República Danilo Medina pues en noviembre del año pasado me comunicó previamente con anticipación del cambio o traslado de sede que había el mismo Presidente decidido”, escribió el diplomático.

