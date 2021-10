Embajador dominicano Takata lanza primera bola en beisból Japonés

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NISHINOMIYA, Japón.- El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana ante el Estado de Japón, Robert Takata, estuvo invitado por el equipo Hanshin Tigers a realizar el lanzamiento de la primera bola del juego entre Hanshin y Chunichi Dragons. Además compartió con los estelares jugadores dominicanos Mel Rojas Jr., Jefry Mateo y Raúl Alcántara, parte de este equipo, con los cuales conversó.

Los Hanshin Tigers, equipo de béisbol profesional japonés que juega en la Liga Central. El equipo tiene su sede en Nishinomiya, prefectura de Hyōgo, Japón, y es propiedad de Hanshin Electric Railway Co., Ltd., una subsidiaria de Hankyu Hanshin Holdings Inc.

Los Hanshin Tigers es uno de los clubes profesionales más antiguos de Japón. Jugaron su primera temporada en 1936 como Osaka Tigers, y asumieron el nombre actual en 1961.

Anteriormente, el 13 de Octubre de este año, el embajador Takata, fue invitado por el presidente del equipo Hiroshima Toyo Carp para el lanzamiento de honor de la primera bola del juego contra el equipo Yokohama Baystars

Relacionado