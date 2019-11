Embajador dominicano en Rusia aclara sobre multa de compatriota en esa nación por falta de visado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RUSIA.- Tras la multa de dos mil rublos (moneda rusa) impuesta a unos esposos dominicanos que intentaron ingresar a Rusia sin visa, el embajador quisqueyano en esa nación, José Manuel Castillo Betances, aclaró que el convenio de exención de visado firmado entre ambos países solo está pendiente la ratificación de la Cámara de Diputados de República Dominicana.

El diplomático explicó que dicho convenio “fue ratificado por Rusia 30 días después de su firma, gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, (MIREX), a través de su Embajada en Moscú; y que el anuncio hecho, se dio en el contexto de que Rusia ratificó de inmediato dicho convenio y solo se requería la parte del Congreso Nacional Dominicano”.

Respecto al inconveniente presentado por un ciudadano, para viajar a Rusia, indicó primero, “que no es cierto que en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, (MIREX), se informe que se puede viajar sin visa a Rusia.

¨En dicho portal se da a conocer sobre la firma del acuerdo entre los señores cancilleres de Rusia Serguei Lavrov y de República Dominicana, Miguel Vargas, de fecha 27 de Noviembre de 2018. NO se trata sobre la autorización para viajar sin visa”, apuntó el diplomático.

Enfatizó que en el portal del MIREX, Rusia no aparece en la lista de los países que no requieren visa a los dominicanos en pasaportes ordinarios, para fines turísticos, mediante acuerdo bilateral o disposición del gobierno de país de destino.

En un documento enviado al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, Castillo Betances explicó que “Rusia sí aparece en el ordinar 34 del capítulo referente a pasaportes diplomáticos y oficiales que reza de la manera siguiente:

¨NO REQUIEREN VISA EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, mediante acuerdo bilateral o por disposición del gobierno del país de destino¨.

Rusia. Mediante acuerdo recíproco de fecha 01 abril 2010.

Castillo Betances reveló que es evidente que quien haya sido afectado se confundió y no observó o leyó correctamente que la exención en este caso es SOLO para pasaportes Diplomáticos y Oficiales. Nada Más.

Tercero, que todo convenio requiere de un protocolo especial para su entrada en vigencia.

Cuarto, que las nuevas disposiciones legales obligan a que todo convenio sea presentado ante el Tribunal Constitucional de RD, lo cual se hizo y el Tribunal Constitucional declaró dicho convenio conforme a la Constitución dominicana, en el contexto de exención de visado, para viajes mutuos de corta duración realizado por los ciudadanos de ambos países, en fecha miércoles 24 de Abril de 2019.

Quinto, que el mismo convenio fue depositado por las autoridades correspondientes, para su ratificación final en el Congreso de la República, estando pendiente la ratificación de la Cámara Baja, en la cual se han hecho gestiones y dicho organismo ha prometido realizar la ratificación última cuanto antes. ¨Alegó que es importante dar a conocer que una vez ratificado en la Cámara Baja se deben esperar los 60 días reglamentarios para su entrada plena en vigencia¨.

El Embajador señaló que si el ciudadano en cuestión hubiera leído por lo menos la prensa nacional se hubiese enterado que recientemente se produjo una reunión para gestionar ante la Cámara de Diputados la ratificación final del referido convenio.

Finalmente, lamentó los inconvenientes que al respecto se pueda causar, aunque le resulta curioso lo denunciado, ya que las líneas aéreas no venden pasajes sin el visado correspondiente, y el ciudadano no viaja sin visa, y cuando lo hace consulta a las autoridades. No obstante, considera prudente que los ciudadanos y ciudadanas se informen bien antes de viajar a un tercer país, para que su estancia sea lo más placentera y agradable posible. Por ello, es importante contactar a sus instituciones a los fines de estar bien orientado y protegido”.

