Embajador dominicano en Nicaragua dice PLD perdió porque 98 % de funcionarios no tomaba llamadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la Cámara de Diputados y actual embajador dominicano en Nicaragua, Luis José González Sánchez, expresó que una de las causas de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del domingo se debió a que el 98 % de los funcionarios del Gobierno no le tomaban la llamada a sus compañeros.

El diplomático dijo que este era el accionar de directores, ministros y exjefes, y que además de no tomarla, tampoco la devolvían.

El también exsenador por la provincia de Bahoruco dijo que esta no fue la primera vez que denunciaba la supuesta práctica de los peledeístas.

“No lo estoy escribiendo en mi Twitter hoy, no. Este será el último, lo escribí por 20 ocasiones, a nadie le devolvieron una llamada ni tomaron el teléfono, me preguntaba ¿pero ese funcionario no es mi amigo que fuimos legislador junto y compañeros de la Universidad? Dios míos”, escribió González Sánchez en la citada red social.

Agregó que cuando se reúnan para analizar la causa de la derrota sufrida en los últimos comicios, los funcionarios deben colocar sus teléfonos en la mesa pero con varias secretarias que los respondan, porque “directores y jefes, el 98% a nadie le tomaron las llamadas”.

El PLD llevaba 16 años ininterrumpidos en el poder, los cuales concluyeron el pasado domingo cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con Luis Abinader como candidato presidencial, obtuvo la victoria en primera vuelta con el 52.52 % de los votos.

