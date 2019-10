Embajador dominicano en EEUU defiende JCE y elecciones primarias del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El embajador dominicano en Estados Unidos y miembro del Comité Político del PLD, José Tomás Pérez, defendió el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE) y la transparencia con que se desarrollaron las primarias del 6 de octubre, en una carta enviada al congreso en Washington DC, copia de la cual llegó a manos de este reportero.

En la carta de tres páginas, fechada el 11 de octubre, el diplomático dice que por primera vez la República Dominicana ha adoptado legislación para regular a los partidos políticos, después de cuya aprobación se celebraron las elecciones primarias del 6 de octubre.

Después de explicar en resumen las reglas de las primarias, Pérez sostiene que el ex presidente Leonel Fernández, uno de los cinco competidores en la elección interna del PLD, está reclamando que fue víctima de fraude, alegando inconsistencia y manipulación en el sistema de votación electrónica en beneficio de Gonzalo Castillo.

“Él (Leonel), se dirigió a la nación en un discurso por radio y televisión, prometiendo presentar en el futuro las pruebas de sus alegaciones”, agrega la misiva.

Pérez, resalta que el presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños, está haciendo un buen trabajo, y es un abogado independiente y respetable.

“La Junta Central Electoral, ha defendido su trabajo y rechazado con fuerza que cualquier fraude o manipulación, tomaron lugar”, explica.

“Los resultados de las primarias del PLD, fueron muy cerrados, pero eso no significa que el señor Gonzalo Castillo no fuera el claro ganador. Hasta ahora, ninguna evidencia de fraude ha sido presentada”, sostiene el embajador en la correspondencia.

Recuerda que el ex presidente Leonel Fernández, gobernó el país durante tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) y buscaba ser el candidato del partido, optando por un cuarto término. “Quizás, él no estaba listo para perder las primarias de un recién llegado, alguien que nunca había corrido para la oficina (presidencial)”, precisa la carta.

El embajador califica de “desafortunado que el ex presidente Fernández, se embarque él mismo en una cruzada para cuestionar el proceso, que ha sido alabado por diferentes sectores de la sociedad dominicana, incluyendo numerosas organizaciones de la sociedad civil, que trabajaron como observadoras y en las reformas institucionales”, añade Pérez.

“El principio fundamental de la democracia es que el ex presidente Fernández acepte los resultados, pero desafortunadamente, él no está haciendo honor a ese principio y solo ha explicado su reclamo. Ningún sector de la sociedad dominicana se ha hecho eco”, refiere el embajador.

“Después de esta exitosa experiencia en la competencia de las primarias, el país necesita seguir adelante y estar listo para las elecciones generales del próximo año”, manifiesta Pérez.

“Es antidemocrático que el ex presidente Fernández, esté creando una crisis artificial solo porque perdió las primarias”, critica el diplomático.

“Con respecto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde ganó el señor Luis Abinader contra el ex presidente Hipólito Mejía, el perdedor congratuló al ganador y al pueblo dominicano. Ese partido no cuestionó el trabajo de la Junta Central Electoral”, precisa la carta.

“En respuesta al requerimiento de gran transparencia, la JCE, decidió el conteo manual del 100% de los votos en el nivel presidencial en las primarias, que se hizo en 158 juntas electorales del país, dando a Gonzalo Castillo como ganador y se hizo en presencia de oficiales de las juntas, delegados del partido, candidatos y representantes de organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana”, explica la correspondencia.

Cita también el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal expresando que el voto fue confidencial, y que los miembros de la JCE manejaron el proceso con honestidad, seriedad e imparcialidad, para disipar cualquier duda que pudiera generarse.

Pérez, recuerda que la conferencia católica, también ha llamado a mantener el clima de desarrollo y democracia, llamando a varios sectores a colaborar para mantener la armonía y la paz en el país.

