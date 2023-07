Embajador destaca obra Capital & Humanidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El experimentado embajador José Manuel Castillo Betances, valoró la obra Capital & Humanidad, de los autores José Serrulle y Jacqueline Boin, al participar como ponente en el panel desarrollado en la prestigiosa Librería Cuesta.

El especialista en Relaciones Económicas Internacionales y Geopolítica resaltó que dicha obra es paradigmática desde su propio título ya que recoge los tres factores fundamentales del desarrollo, particularmente de la nueva era, la era del conocimiento, de la cuarta revolución industrial. “El hombre, capital y tecnología”, que abstrayéndose de un cuarto elemento que es la tierra es capaz de producir maravillas para satisfacer grandes necesidades. Apuntó que, hubo mucho juicio en la selección de dicho título por abarcar un profundo análisis de los más diversos fenómenos y problemas globales de la humanidad.

El diplomático destacó que Capital & Humanidad un tanto procura elevar la capacidad de debate de la América morena de martí en los temas internacionales de mayor impacto en la vida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. “La región atomizada carece de la densidad y fortaleza para avanzar con una sola voz en procura de defender los derechos inalienables de vivir con dignidad, apartado de la pobreza secular y una violencia atroz”.

Castillo Betances explicó que la obra nos revela el proceso evolutivo de la economía internacional, pasando por la profunda crisis de la deuda externa de los años 80, que agravó la precaria situación de la maltrecha economía de los países en vías de desarrollo; especialmente de nuestra región, víctima del fenómeno de los programas de ajuste de estómagos del FMI, resquebrajando la capacidad redistributiva de los Estados.

Sostuvo que los autores a través de la dolorosa pandemia de covid-19, nos llevan a conocer la profunda disrupción del tejido económico y social de un mundo colapsado, ante los estragos de un virus letal que dejó desnudó un sistema sanitario desplomado y la crítica situación del ser humano ante la avaricia del gran capital financiero y farmacéutico, que puso en evidencia la ley y principio fundamental del capitalismo: El individualismo.

Plantea el laureado diplomático que esta magnífica obra un tanto despierta el apetito de los pueblos para conocer los graves problemas globales, como la crisis de seguridad internacional, la crisis sanitaria, la crisis del calentamiento de la madre tierra y la crisis energética y de seguridad alimentaria, que sacuden nuestro hábitat y con ello a toda América Latina y el Caribe. “Su lectura es edificante y, por consiguiente, la recomendamos por su alto contenido y su profundidad de análisis críticos sobre los temas altamente sensibles al desarrollo humano de nuestras sociedades”. Apunto.

Pondero ampliamente que en su obra los autores se abstraen de los sesgos y estereotipos ideológicos conduciéndonos a la concepción de uno de lo más notable geopolitólogo, «padre de la geopolítica» estadounidenses, Nicholas John Spykman, cuando planteaba, citamos: “No creo que se pueda dividir el mundo en buenos y malos, y no creo que los malos son los que quieren la guerra y viven al este del atlántico, mientras que los buenos querrían la paz y vivirían al oeste del mismo océano”. Termina la cita.

“Este trascendental aporte de Serulle y Boin nos revela así, la peste de la guerra y sus profundas secuelas de gran impacto humano y económico. Nos manifiesta el drama de la muerte que cultivó la terrible pandemia que puso de rodilla a la humanidad, ante la ambivalencia de las autoridades y la crisis de los sistemas sanitarios en el mundo”. Y nos convoca a plantearnos la superación de la mala práctica del corto placimos, para hurgar en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo, innovadora capaz de prepararnos a los fines de enfrentar con mejores resultados fenómenos similares al covid-19.

El embajador revela que en su trabajo los autores vislumbran su aspiración de que la salud constituya un componente fundamental de la política económica y social de un país. Y, su importancia trasciende porque no se limita a la reflexión crítica de la crisis de la pandemia que azotó al planeta, sino que va más allá y nos advierte de la acuciante crisis existencial, ofertándonos recomendaciones inteligentes a fin de abordar apropiadamente la superación y salvamento del planeta.

Apunta que dicha obra manifiesta la alta sensibilidad social de los autores al constituir una denuncia de la angurria del gran capital que obra en perjuicio de los verdaderos generadores de riquezas, la clase trabajadora que suma valor agregado a la mercancía y hecha andar la tecnología a fin de producir más con menos.

Castillo Betances reveló que sin substraerse de su narrativa fundamental los autores nos proporciona un amplio análisis crítico de la problemática geoeconómica, teniendo como base las contradicciones antagónicas entre una nueva potencia que regresa de su historia de dominio milenaria y que en término de paridad de su PIB, ya supera a su principal competidor, Estados Unidos, una potencia hegemónica que aun lidera la producción mundial con un respetable PIB de 26.8 trillones de dólares, y, que apuesta a contener el avance del gigante asiático que amenaza su primacía global. Figurándose en el horizonte, lo que llamaríamos, la sombra de la trampa de Tucídides, constituyendo así una amenaza siniestra para la existencia humana.

Explico que algunos tratadistas entienden que “el derecho internacional justifica algún tipo de guerra llamada justa, que sea emprendida por algún objetivo que se considere justo, y que se hayan agotado todas las vías pacíficas para resolver el problema o que procure evitar un mal mayor. Pero que a su juicio, ante la existencia de la diplomacia preventiva no hay causa alguna que justifique una guerra. Aunque reconoció que los amos de la guerra tienen mil maneras para financiarla y justificarla.

En su rica exposición el diplomático planteo que estamos ante una importante obra que nos transportar de un escenario de paz a uno de guerra, y de ésta a los ciclos de crisis del gran capital, dándonos a conocer un interesante análisis que se desprende de la visión del genio de Piketty, que se realiza sobre la base de la crisis del 1929-35 en comparación a la del 2008-13, donde se aprecia su posición respecto a que la crisis más reciente fue menos catastrófica. Lo que se refleja en el hecho de que la misma no rebasa una caída superior al 5% del PIB de las naciones ricas; al mismo tiempo la crisis del 30 fue un desplome total con una caída de más de un 50% del comercio internacional.

Además, indico que se debe ponderar que esta última crisis en consonancia con la crisis que desembocó en la Gran Guerra Patria, fue también financiada y amortizada con recursos del tesoro público, de los contribuyentes. Apelo a la célebre frase del ex presidente Obama cuando les decía a los banqueros que no podía seguir financiándoles sus empresas mientras ellos llegaban en jet privado a las reuniones. “el capital aprendió a servirse asimismo”. Es decir, no se hizo a lo Hoover con su ortodoxia liquidacionista; sino, que se empeñaron en salvaguardar el capital. “Que ello implique sacrificar el biberón de leche de los niños sin nombre, eso no les importa mucho, mientras los dueños del mundo puedan respirar”. Apunto el diplomático.

Castillo Betances con un gran acervo diplomático en su tiempo distinguido por el ex canciller de Brasil Celso Amorin y por el propio Fidel Castro; en su cátedra sobre la obra de Serrulle y Boin, plantea que los autores presentan un tablero geopolítico global en extremo complejo, que solo el propio maestro geopolítico Brzezinski podría descifrar, agravado por un esquema de relaciones internacionales con un alto grado de división. Lo que impacta en perjuicio de los pueblos víctimas de la irracionalidad y la angurria de personalidades de la real política al servicio del gran capital. Despuntó que los autores nos llevan a recordar que se apagan los colores de la vida en la medida en que se quiebra la biodiversidad. Destacando como ejemplo el proyecto magistral de la autovía más grande del continente americano, la que une al Atlántico con el Pacífico, 2559 kilómetros, dando acceso a Brasil al Pacífico y al Perú al Atlántico. Pero indicóó que la misma tuvo un costo enorme en termino ambiental de 150 millones de hectáreas de tierra cultivable; “increíble precio qué hay que pagar, y por ello la imperiosa necesidad de buscar siempre el equilibrio para poder el planeta tierra salvar”.

Al finalizar el preciado diplomático estremeció la sala al revelar la carencia de conciencia crítica y la ingratitud humana al momento de ver que la organización mundial de las Naciones Unidas, (ONU), mendigaba 35 mil millones de dólares para combatir el covid-19; mientras que unos cuantos submarinos nucleares se exhibían a un costes en extremo superior; y, solo para salvar las empresas quebradas se invirtieron no menos de 1.5 billones de dólares. Explicó que todo esto ocurría al momento en que producto de la misma pandemia las principales transnacionales tecnológicas acariciaban la jugosa ganancia de más de 130 mil millones de dólares, técnicamente quintuplicando la demanda de la ONU para enfrentar el terrible mal.

El evento conto con la participación de un público diverso, especialmente de diplomáticos e intelectuales, y, como panelistas los embajadores José Manuel Castillo Betances y Marino Beriguete, acompañados de los autores José Serrulle y Jacqueline Boin.

