Embajador de Israel en RD dice éxito de vacunación en su país fue ir a los bares y restaurantes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El embajador de Israel en República Dominicana, Danny Biran, aseguró que gran parte del éxito para que la población israelí esté vacunada completamente fue la estrategia de ir a bares y restaurantes y convencer a los jóvenes de inocularse.

“En Israel todo está abierto, tuvimos problemas con jóvenes israelíes que no querían vacunarse y la estrategia consistió en ir a bares y restaurantes y les decíamos que si querían seguir bebiendo ron y cerveza no habría problemas, pero que debían vacunarse fuera, y fuera estaban los centros”, manifestó al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches.

El diplomático aseguró que hasta el momento no hay ningún fundamento científico que diga que si una persona bebe, no se puede vacunar. “Tenemos los resultados de Pfizer, eso no afecta al contrario, ayuda y evita la expansión de la pandemia”.

“Allá funcionó. Hay fotos de jóvenes con un vaso en una mano y del otro brazo la vacuna puesta”, dijo.

Según Danny Biran, otra acción que ayudó a hacer frente a la pandemia del Covid-19 en Israel y evitar la expansión del virus fue la telemedicina.

“La gente no tenía que salir de su casa, durante la pandemia se realizaron muchas consultas por computadora, pero también la Policía ayudó mucho, pues iban a tu casa a tocar la puerta para verificar que la gente estuviera en ella”, precisó.

Israel apoya RD con proyectos que salvan vidas y otorgan oportunidades

Israel, a través de su embajada, desarrolla varios proyectos interesantes que salvan vidas en República Dominicana. Uno de ellos es el relativo a detectar cáncer de cuello uterino.

Según explicó a la periodista Lorenny Solano, con un aparato del tamaño de un celular pueden detectar ese tipo de cáncer que cada año cobra la vida de unas 1400 mujeres en República Dominicana.

Dijo que ahora logran prevenir la enfermedad entre un 93% y 95%.

“Hace siete meses empezamos una ronda de chequeos preventivos, hasta hoy con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como empresarios dominicanos firmaron contratos con Israel y hemos salvado en seis meses las vidas de 930 mujeres a las cuales se les detectó el cáncer a tiempo.

Dijo que la ventaja es que pueden llegar a cualquier parte del país, y que todo está archivado en SeNaSa “y si en 3 años se realizan los chequeos preventivos permanecerá el historial”, por lo que la meta es que a final de año se pueda impactar a 50 mil mujeres.

“El dispositivo es pequeño, del tamaño de un celular, no se necesita señal de internet, es trasladable y en menos de 15 minutos tienes resultados”, puntualizó.

Pero además, la Embajada de Israel ha donado dispositivos para personas invidentes a los fines de que puedan leer, hacer sus compras, identificar personas y desarrollar sus vidas de forma independiente.

“Son lentes normales que tienen un dispositivo pequeño, una computadora tipo USB, se coloca y si quiere leer, ver imágenes o cualquier cosa, el dispositivo le dice con audio a la persona, si un no vidente está en el Supermercado, solo tiene que señalar y el dispositivo le informa que es el objeto”, explicó.

Sostuvo que la idea es dar oportunidad a todos, niños, jóvenes, personas no videntes, para que no necesiten ayuda y sean independientes.

Aseguró que desde la Embajada tratan de hacer más conexiones con el Ministerio de Educación “porque en otros países subsidian esos equipos”.

“Con esto se da oportunidad a cualquier persona en República Dominicana, no importa los recursos”, sostuvo.

La agricultura es otra área en la que Israel apoya la República Dominicana, pues dijo que tratan de desarrollarse en cultivos hidropónicos, para que los productores vendan en el país pero para que también puedan exportar.

Dominicana Buenas se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y es conducido y producido por la destacada periodista Lorenny Solano.

