Embajador de Guatemala destaca relación amistosa y comercial con República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El embajador de Guatemala en República Dominicana, Rudy Armando Coxaj López, destacó la relación de amistad y comercial que predomina entre República Dominicana y el país centroamericano.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, el diplomático precisó que, aunque Estados Unidos es el principal socio comercial, también hay una excelente relación de negocios entre República Dominicana y Guatemala.

En ese sentido manifestó que Guatemala vende a RD un 70% de productos, siendo estos plásticos, productos médicos y productos derivados del petróleo, que República Dominicana compra, procesa y distribuye en Centroamérica y el Caribe, mientras que en la relación comercial, República Dominicana vende a Guatemala un 30%.

Agregó que desde Guatemala hacia República Dominicana los productos que se comercializan son de belleza, artículos para el cabello, jabones, shampoo, productos derivados del azúcar, galletas y dijo que un 28% de los productos de las góndolas dominicanas tienen origen guatemalteco.

Los dominicanos en Guatemala enseñan béisbol, entrenamiento y capacitación, también se desempeñan en el área de producción de belleza, y según Rudy Armando Coxaj López, hay empresas dominicanas que abren subsidiarias de producción debido a los acuerdos bilaterales como el DR-Cafta.

Unos mil 200 guatemaltecos viven en RD

El embajador de Guatemala afirmó que en la República Dominicana la comunidad es de aproximadamente mil 200 guatemaltecos y dijo que muchos están dispersos en el interior del país.

Aseveró que la mayoría están ubicados en tres áreas productivas: tecnología, producción de azúcar y producción de harina.

“Les va bien, cuando vienen quieren quedarse en este país porque es encantador, muchos quieren quedarse y lo hacen”, manifestó.

Explicó que cuando en República Dominicana hay amenaza de huracán, de inmediato la Embajada se pone en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), esto debido a que tienen a sus nacionales mapeados, y, además, se mantienen con estos en comunicación directa para servir de ayuda ante cualquier situación.

Indicó que antes de la pandemia, el turismo entre ambos países estaba creciendo.

Vacunas y pandemia

El embajador de Guatemala explicó que el Contagio del Covid 19 en su país es similar al de la República Dominicana y reveló que el ritmo de vacunación no ha sido el que se esperaba debido al retraso de la Sputnik V, que les compraron a Rusia.

“En este momento se vive una situación importante, hicimos contrato con Rusia para la Sputnik V y no nos han podido cumplir y estamos preocupados por ese tema, estamos buscando otras opciones”, dijo.

Agregó que de todas formas ya empezaron a vacunar a las personas de 40 años y afirmó que recibieron ayuda internacional de países como Estados Unidos, México e Israel.

Para ir a Guatemala no se necesita visa

La Embajada de Guatemala estrena nueva sede, ubicada entre las avenidas 27 de Febrero y Alma Mater, en la Torre Friusa, piso 12, donde según el embajador Rudy Armando Coxaj López, las oficinas son más amplias y modernas.

Para ir a Guatemala no se necesita visa, sin embargo el Embajador hace la advertencia de que el dominicano que va a Guatemala debe tener la certeza hacia dónde va, porque de no ser así podría crearse la impresión de que su destino final no es ese país, sino Estados Unidos.

“Hubo preocupación cuando en un mes, viajaban 50 mil dominicanos, se le quitó la visa, pero eso cambió hace ya cuatro años, porque los dominicanos han mejorado mucho su nivel económico, si el dominicano va a hacer un curso, debe presentar las documentaciones, y si va de paseo, debe saber hacia dónde va, estar planificado”, puntualizó.

Bicentenario de Guatemala

Para la celebración del Bicentenario de Guatemala, la Embajada tiene planificado varios proyectos, entre ellos darle la oportunidad a dos estudiantes universitarios en agosto y septiembre para que vivan la experiencia de cómo ser un embajador, por lo que podrán hospedarse en un hotel 5 estrellas, reunirse con ministros, viceministros y con otros embajadores, para que vivan una experiencia inolvidable.

Además, la Embajada de Guatemala tiene planificado realizar un festival de cine, un festival gastronómico y presentar otra exhibición de trajes típicos de Guatemala, así como un Brindis Diplomático con los diplomáticos residentes.

Otro acto será la izada de la bandera en el Ministerio de Relaciones Exteriores que será el 12 de septiembre, mientras que el 15 de ese mismo mes harán un encuentro con los guatemaltecos para celebrar con ellos en el país.

