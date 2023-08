Embajador de China en RD recibe en su residencia a las Reinas del Caribe

El encuentro se produjo gracias a las gestiones de Andrés Dilonex, asesor deportivo del Poder Ejecutivo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La selección nacional de voleibol de mayores, visitó este miércoles al embajador en el país de la República Popular China, Chen Luning, quien socializó con cada una de las jugadoras del equipo “Reinas del Caribe”.

El encuentro se produjo gracias a las gestiones del empresario Andrés Dilonex, quien es el asesor deportivo del Poder Ejecutivo.

Dilonex, deportista de larga data, quiso juntar a las Reinas del Caribe con el embajador Chen Luning, quien estuvo en Jarabacoa en una visita y le dijo a Don Andrés que tenía la intención de conocer a las jugadoras dominicanas que le ganaron a las chinas en la Liga de Naciones.

“Hoy estamos aquí en este encuentro como me lo pidió el embajador (Chen Luning). Cuando me dijo que quería conocerlas a ustedes (a las Reinas del Caribe), solo le dije que por mis relaciones con algunas de las jugadoras y con el entrenador Wilson Sánchez estaba bien, pero solo me faltaba conversar con Don Cristóbal Marte y le cumplimos”, señaló Don Andrés, nativo de Jarabacoa.

Mientras que el embajador Chen Luning, se sintió privilegiado por recibir en su residencia junto a su esposa al equipo nacional. “Mis Reinas del Caribe”, dijo el diplomático en español y con emoción.

Agradeció a Dilonex por agrupar a las Reinas del Caribe en su casa, por agilizar el encuentro, junto a Marte.

Luning dio cátedras de voleibol, recordando que jugó y vivió ese deporte desde niños, porque en su país esa disciplina es de las más quería “principalmente el equipo femenino”.

Mientras que Marte, presidente del proyecto de selecciones nacionales, luego de presentarle a cada uno del equipo nacional, hizo un alto en el camino para pedirle al embajador que le ayude con un centro de alto rendimiento para las Reinas del Caribe.

“Este es un esfuerzo mancomunado desde el 1995, tenemos a más de 500 niñas jugando voleibol en nuestro proyecto, y lo único que le pedimos embajador es un centro de alto rendimiento, queremos que China nos ayuda con este pedido”, sostuvo Marte, exministro de Deportes.

“Este proyecto merece su casa propia, me gustaría presentarle este proyecto, para que nos construya un centro de entrenamiento para que ellas puedan practicar sin interrupciones, un centro con verdaderos dormitorios. Aquí hay mucho futuro, lo que China puedan apoyarnos, lo necesitamos, es un legado que queremos dejar”.

“El país lo va a agradecer, lo va a valorar, que china fija su visión que aporte en este proyecto”, adelantó Marte, que inmediatamente fue parado por el embajador Chen Luning. “Le vamos a apoyar, haremos todo lo posible con que este sueño se haga realidad”.

De hecho, el embajador le dijo a Marte y a Dilonex, que le gustaría que el equipo de voleibol de la República Popular de China juegue un partido amistoso ante las Reinas del Caribe, a lo que ambos empresarios tomaron la noticia con sorpresa y alegría.

“Sería un palo para el país, montaríamos un gran evento”, manifestaron Marte y Dilonex, junto a la Milagros Cabral, de la directiva del proyecto.

Los tres agradecieron al embajador por los esfuerzos que está haciendo para diligenciar el visado de las dominicanas que irán en septiembre a China, a la ciudad de Ningbo, a jugar en el Clasificatorio Olímpico.

Luego, la capitana Niverka Marte, entregó un balón enmarcado al embajador, al igual que “La China”, Lisvel Eve Mejía, quien le dio una revista del equipo nacional al diplomático, quien se vio muy a gusto con los presentes.

En la actividad estuvieron, además de Niverka, Bethania de la Cruz, Brenda castillo, Brayelin Martínez, Gaila González, Cándida Arias, Geraldine González, Yonkaira Peña, Larysmer Martínez, Madeline Guillen, Jineiry Martínes, Vielka Peralta, Yaneiry Rodríguez “Bubula” y Camila de la Rosa.

Acompañaron a las Reinas también el dirigente Marcos Kwiek, Wagner Pacheco, Wilson Sánchez y Cesar Villalona.

