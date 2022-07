Embajador de Alemania en RD elogia lucha del Gobierno contra la corrupción 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El embajador de la República Federal de Alemania en República Dominicana, Volker Pellet, destacó el “excelente trabajo” que desde su óptica ha venido haciendo el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción.

Entrevistado el sábado en el programa “Dominicana Buenas Noches” que conduce la periodista Lorenny Solano, Pellet resaltó además, las iniciativas para la transparencia que han emprendido los principales funcionarios de la actual gestión gubernamental en favor del desarrollo del país.

“Veo un presidente con un equipo excelente de ministros que de verdad quieren mejorar República Dominicana”, expresó Pellet, quien destacó el nombramiento de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, a quien considera una profesional a la altura de sus responsabilidades y comprometida en una gestión limpia de Estado.

Dijo, además que aunque la República Dominicana se encuentra entre los países con más altos niveles de corrupción, el Gobierno ha implementado un adecuado régimen de consecuencias para fortalecer la lucha anticorrupción.

“Me encanta este rumbo del Gobierno de Luis Abinader. Necesitamos paciencia y tenemos que tener claro que los corruptos y los imputados tienen todo el dinero y los mejores abogados a su disposición y van a luchar con una justicia, pero hay el intento de tener un sistema de consecuencias contra la corrupción y ojalá eso impida a otros seguir los mismos pasos”, manifestó el diplomático.

Asimismo, deploró el tema de corrupción y enriquecimiento de funcionarios imperante en los ocho años de gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabezó Danilo Medina: “El Gobierno pasado ha cometido bastantes cosas, cada día aprendemos algo nuevo en los noticieros, es una lástima porque eso es un robo de los tesoros del pueblo”.

Subrayó que a pesar de la crisis mundial, el alto costo de la vida y el desempleo que aún persiste, en los dos años de Gobierno de Luis Abinader, se ha logrado mantener la estabilidad, lo que a su entender es un gran logro para el país.

“La gente no tiene para comer, los salarios pierden valor y echan la culpa a este Gobierno que está controlando el precio de combustible con subsidios enormes y apoya con muchos sistemas de ayuda social. El Gobierno es consciente de eso y quiere mejorar la situación”, indicó.

Recuerda al ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, a un mes y medio de su muerte

En otro tema, manifestó su profundo pesar por la trágica muerte del titular del Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien fue ultimado en su despacho de la entidad ambiental, el pasado 6 de junio.

Afirmó que el deceso del funcionario, quien además era su amigo, ha creado un dolor y una mala sensación en su estómago que aún todavía siente: “Fue un lunes y yo me fui el sábado a Berlín, él me ofreció una cena de despedida… Cuando me llegó la información sentí un dolor enorme porque para mi Orlando Jorge Mera era el Ministro más cercano, una persona tan amable y con una ética de trabajo increíble”.

Destacó, que el fenecido ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ayudó a empresas de Alemania que durante años en la burocracia tuvieron que esperar para decidir por un permiso ambiental, situación que les era resuelta con inmediatez “porque él era un hombre de palabra”.

“Compartimos el amor por la naturaleza y solamente tres o cuatros semanas antes de su asesinato, fuimos a la Isla Catalina a bucear, no por placer, sino a investigar situación que se han creado con las anclas y sembrar corales”, resaltó.

