Embajador Andrés L. Mateo hace un llamado a la paz durante Consejo Ejecutivo de la Unesco

EL NUEVO DIARIO, PARÍS, FRANCIA.- El delegado permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Andrés L. Mateo, hizo un llamado a la paz, durante la reunión 215 del Consejo Ejecutivo del organismo multilateral, donde el país participa en su calidad de Estado Miembro.

El cónclave que se realiza en la sala principal en la sede de la Unesco, contó con la presencia del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay.

Tras tomar la palabra, el delegado permanente del país ante la casa del sistema mundial de las Naciones Unidas, destacó que, “mientras escribía este texto para la 215 Reunión del Consejo Ejecutivo, me detuve a ver el simulacro de una tercera guerra mundial que científicos de la Universidad de Princeton han elaborado para alertar a la humanidad sobre las consecuencias desastrosas de una conflagración termonuclear”.

De inmediato agregó que, “en apenas semanas novecientos millones de seres humanos perecerían, y la tierra toda sería un amasijo de podredumbre y pus. Tres meses de guerra y más de quinientos millones de víctimas asolarían el planeta. Hambruna y abismos de dolor insondables por doquier. No hay un escondrijo seguro, todo estará cubierto por el aire fétido de la muerte que se describe con pavor en el Apocalipsis”, sostuvo.

“Entonces recordé un poema premonitorio del escritor uruguayo Mario Benedetti, titulado ‘Poema frustrado’, y lo leeré en esta plenaria;

Mi amigo que es un poeta convocó a los poetas.

Hay que escribir un poema sobre la bomba atómica es un horror, nos dijo, un horror horroroso, es el fin es la nada, es la muerte.

Nos dijo, no es que te mueras sólo en tu cama, rodeado del llanto y la familia, del techo y las paredes.

No es que llegue una bala perdida o encontrada a cortarte el aliento, a meterse en tu sueño.

No es que el cáncer te marque te perfore, te borre.

No es tu muerte, la tuya, la nada que ganaste, es el aire viciado, es la ruina de todo lo que existe, de todo. Nadie llorará a nadie, nadie tendrá sus lágrimas.

Y eso es lo más horrible, la muerte sin testigos, sin últimas palabras y sin sobrevivientes. La muerte toda muerte, toda muerte. ¿Me entienden?

Hay que escribir un poema sobre la bomba atómica.

Quedamos en silencio con las bocas abiertas, tragamos el terror como saliva helada, luego nos fuimos todos a cumplir la consigna.

Juro que lo he intentado que lo estoy intentando, pero pienso en la bomba y el lápiz se me cae de la mano. No puedo.

A mi amigo el poeta, le diré que no puedo.

Finalmente, ponderó que en el preámbulo de la Constitución de la Unesco proclama que “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.

El embajador Mateo recordó que, “la Unesco misma es la expresión de la firme convicción de las naciones que vivieron el horror de dos guerras en una misma generación”.

“Esta 215 sesión de la Unesco debe empinarse sobre un rotundo llamado a la paz mundial. Mi delegación pide la elaboración de un documento especial a favor de la paz, que recorra el mundo con el grito de la institución del sistema mundial que más moral tiene para hacerlo. ¡Viva la Paz!”, concluyó el también escritor dominicano.

