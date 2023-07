Embajada de EEUU celebra el 247 aniversario de la independencia estadounidense

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El encargado de Negocios en el país, Isiah Parnell, y su esposa, Tammie Gordon Parnell, ofrecieron una recepción en su residencia con motivo de la celebración del 247º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Durante sus palabras de bienvenida, el señor Parnell resaltó la importancia de la democracia, así como los logros compartidos que los Estados Unidos y la República Dominicana han obtenido en los últimos años gracias a los fuertes lazos de cooperación que los unen. Parnell expresó que “durante muchos años, Estados Unidos ha trabajado con el Gobierno dominicano en temas de seguridad, comercio, educación, desarrollo, energía, salud, esfuerzos para combatir el crimen transnacional y muchísimo más. Todo esto se basa en nuestra visión compartida en la democracia y en un futuro más justo y equitativo para todos”.

El evento inició con la presentación de las banderas, realizada por el Cuerpo de Infantería de los Marines de la Embajada, seguido de las gloriosas notas de los himnos nacionales de ambos países entonados por el Coral Mixto del Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA). La noche fue amenizada con la presentación musical de la agrupación de jazz Rythm That Unites Us (el ritmo que nos une) integrado por músicos dominicanos y estadounidenses.

El repertorio musical de la noche incluyo las canciones: Dharma (Jonathan Suazo); Danger (Nadia Washington); Broken (Nadia Washington); Los Algodones (feat Leomar Cordero and Alejandro Taveras); Seguimos Luchando (Jonathan Suazo); What we got (Nadia Washington).

La agrupación contó con la participación especial de la vocalista estadounidense Nadia Washington y el saxofonista puertorriqueño Jonathan Suazo, ambos docentes del Berklee College of Music. Los cuales estarán realizando intercambios con estudiantes de escuelas de música en varias localidades de Santo Domingo. Asimismo, tendrán conciertos dentro del Santo Domingo Jazz Festival en Casa de Teatro.

Este año hubo un cóctel especial para los asistentes llamado “Rojo, blanco y noche”. Más de 500 invitados, incluyendo a numerosos líderes del sector público y privado, egresados de programas de intercambio del Gobierno estadounidense y de áreas tan variadas como las ciencias, el arte y el entretenimiento asistieron a la celebración de la independencia.

Acerca del Día de Independencia

El 4 de julio de 1776 marca la fecha en la cual los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia. Desde entonces, la fecha se conmemora como el Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Cada año los estadounidenses disfrutan de fuegos artificiales, conciertos y otras actividades festivas. Esta fecha simboliza el progreso y cambio constante en la cultura estadounidense. El canal de Erie, el Monumento a Washington, los ferrocarriles de Baltimore y de Ohio (las primeras obras públicas construidas en el país), todos son construcciones que se iniciaron un 4 de julio.

