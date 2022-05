Elysanij debuta #3 en el género urbano con álbum “La Dulce y Ruda Melodía”

Comparte esta noticia

Actualmente se encuentra trabajando sus siguientes producciones junto a el productor Emilio Estefan, a quien también se le conoce como “El Rey Midas de la música latina”, quien también figura como su padrino artístico.

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN. – Con su estilo único e inigualable, la cantautora puertorriqueña Elysanij, reclama su peldaño en el género urbano con el lanzamiento de su nueva entrega discográfica “La Dulce y Ruda Melodía”, debutando #3 en Urbano Latino Albums y #6 en Top Latin Albums en Itunes.

Adentrándose en el campo urbano y dispuesta a romper con estereotipos como el machismo, la cantante estrena su álbum “La Dulce y Ruda Melodía”, el cual contiene el primer corte promocional “Nena de Casa”, disponible en todas las plataformas digitales y el video en su canal de YouTube desde este 13 de mayo.

“Lo distinto que traigo a este género es la variedad de lo que soy y lo que puedo ser, cantar en un reggaetón mis dulces y rudas melodías. Y una mujer más que se une en el ambiente competitivo de una industria dominada por hombres”, puntualizó Elysanij.

Paralelo al tema de “Nena de Casa”, que será el primer sencillo de esta producción discográfica, y que lanza este viernes 13 de mayo, sale un video, en el que Elysanij se muestra con una imagen “Pop glamurosa, más brillante y femenina”, con una producción sencilla, para que siempre sea su talento quien resalte sobre todas las cosas. El video fue grabado en Nueva York por la compañía Madmono Films.

“Lo que me llevó a incursionar en el género urbano fue lo versátil que puedo ser y aprovechando que las personas suelen compararme y a cuestionarse por qué con mi talento no estoy a nivel de otras exponentes del género urbano, siendo una artista Balada/Pop. Es por esto que, junto a mi equipo de trabajo, decidimos que para que pueda ser una crítica más justa, me permitan trabajar el género con el cual me comparan.

Por su parte, Héroes Music, manejadores y disquera exclusiva de Elysanij apuestan a que la intérprete se convierta en la próxima estrella latina a nivel mundial. “En héroes Music estamos conscientes del diamante que tenemos en nuestras manos y la responsabilidad es grande, sostiene Juan Luis Guzman, presidente de la compañía.

El día 3 de mayo, fecha que comenzó la preventa del nuevo trabajo discográfico de Elysanij, la cantante gratifica como anticipo a todo el que pre-ordene su álbum en iTunes, Apple Music y Amazon MP3, la canción de apertura “La Dulce y Ruda Melodía”, tema que busca proyectar su transición a la música urbana de una manera agresiva, ruda y destacando los comentarios que suele leer en las redes sociales, cuando la comparan con artistas urbanas pero entonces, cuando canta canciones urbanas la critican.

Elysanij, quien logró estremecer al público con el tema “Killing Me Softly” avanza en su carrera a pasos acelerados. Tanto así, que ha logrado trascender en las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos con más de 30 espectáculos sold out en los últimos 8 meses.

Esto es algo que la distingue de entre otras exponentes de la nueva generación que, aunque parecen tener más audiencia en las plataformas digitales y grandes colaboraciones con otros pilares urbanos, no han logrado conectar con la audiencia para poder lograr presentaciones en vivo.

