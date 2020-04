Eloy Vargas aboga por una asociación de jugadores de baloncesto en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El centro de la selección nacional de baloncesto, Eloy Vargas, reveló este lunes que desea que los jugadores del país tengan a una asociación, como tienen los peloteros dominicanos con Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

Informó en un Live de Instagram con quien suscribe que él, junto a Jack Michael Martínez y otros jugadores y exjugadores tienen la intención de aunar fuerzas para formar el gremio, por el bien de los baloncestistas del patio.

“La idea es unir fuerzas para formar la asociación, aunque no quiero ser el presidente porque tengo muchos compromisos internacionales”, aseguró.

Agregó que una persona ideal es Jack Michael, quien tiene más tiempo y quien ha velado por muchos años por el jugador dominicano.

“Uno está en una etapa prácticamente final, pero debemos dejar algo a los jóvenes de lo que hemos aprendido. Que ellos se sienten representados”, explicó el centro que refuerza en la liga de Brasil.

“Jack Michael se está moviendo y ayudándonos para que este proyecto se materialice”, añadió, al tiempo que reveló que el proyecto se ha iniciado “pero se queda en el aire”.

Rememoró que tuvo que hacer un comunicado en las redes el años pasado porque se lesionó en un partido en la Romana, en el polideportivo Leoncio Mercedes, donde juegan los Cañeros del Este se lesionó porque el tabloncillo tenía dificultades.

“También en La Vega en un partido ante los Reales me lesioné porque el aro tenía problemas. Esas cosas las he denunciado ante la LNB y la Federación de Baloncesto, ellos lo saben”, comentó.

“Además de que los camerinos de algunas canchas no tienen las mejores condiciones para el jugador de baloncesto profesional”, indicó.

“Luego, me llamó Erick Almonte, presidente de la Fenapepro y me dijo que quería ayudarme para lo de la asociación”, agrega.

“Me dijo que hasta una oficina me puede diligenciar al lado de la Fenapepro. Todo por el bien del jugador dominicano de baloncesto”, reveló.

Dijo que él me va a asesorar, pero que entiende que eso incurre ciertos gastos que quizás los jugadores al inicio no lo van asimilar “porque todo es un gasto”.

“Hay que tener algo claro que si tu quieres algo debes aportar algo”, dijo Eloy. “Si todos aportan al final todos nos vamos a beneficiar todos”, sentenció.

Dejó entender que al inicio fue “engañado” por algunos equipos de baloncesto que lo firman y que luego le hacen trucos.

“Un par de equipos al inicio me quedaron debiendo dinero por eso, porque no tenemos quien vele por nosotros”, dijo. “Eso es lo que no quiero, que ustedes jóvenes firmen y luego lo engañen. Firma y cobra de una vez, es un consejo que les digo”, añadió.

“Con los pagos es donde más sufren los jugadores de baloncesto. Nosotros vivimos de eso, tenemos hijos, pagamos casa, entre otros gastos, por lo que deben cobrar antes de jugar”.

En la entrevista con este periodista dijo también que “aquí los eventos tienen un calendario muy apretado. Yo la verdad no entiendo como es que aquí se celebran tantos eventos de baloncesto, hay demasiados torneos uno tras otro”, denunció.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

