Eloy se siente bien y listo para ‘poner números’ con los Medias Blancas

EL NUEVO DIARIO, GLENDALE, Ariz. — Eloy Jiménez se tomó unos segundos para encontrar las palabras correctas, el sentimiento correcto, cuando describió los calambres en la pantorrilla derecha que lo sacaron del partido del lunes contra los D-backs.

“Más vale prevenir que lamentar”, dijo el bateador designado de los Medias Blancas durante la derrota de su equipo por 4-3 ante los Reales el miércoles por la tarde en Camelback Ranch. «Eso es todo lo que pasó».

Jiménez, quien jugó para la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol , ni siquiera sintió el dolor hasta que estuvo sentado en el banquillo luego de ejecutar un rodado lento fildeado frente al plato. El técnico Pedro Grifol dijo a los periodistas el martes por la mañana que el problema no era motivo de preocupación y que Jiménez ya había hecho su carrera en un día libre programado después del Clásico.

En dos turnos al bate que comprenden el regreso del miércoles, Jiménez se ponchó y rodó a tercera. Se siente bien y listo para ver cómo se verán sus números al mantenerse lo suficientemente saludable como para jugar una gran cantidad de juegos durante la temporada de 162 juegos.

«No sé. Lo vamos a saber este año”, dijo Jiménez. “Me siento muy bien. Creo que puedo poner números porque todo el mundo sabe lo que pasó en el pasado y sigo siendo lo que se supone que debo ser. Creo que va a ser bueno”.

Los máximos de carrera de Jiménez en jonrones (31) y carreras impulsadas (79) llegaron en su temporada de novato de 2019, cuando jugó 122 juegos. Su temporada 2020 produjo un premio Silver Slugger, aunque fue acortado por la pandemia de COVID-19. No ha jugado más de 84 juegos en cada una de las últimas dos temporadas.

Entonces, era comprensible por qué Jiménez se equivocó por el lado de la precaución al sentir algo inusual el lunes.

“Tengo demasiadas cosas en el pasado, así que pensé, ‘No quiero que me duela más tarde’”, dijo Jiménez. “Me siento con todo lo que me pasó en el pasado, sí, conozco mi cuerpo.

“Eso fue algo que no estuvo mal. Simplemente era mejor prevenir que lamentar. No siento ningún problema en este momento. no siento nada Estaba un poco preocupado, pero ahora estoy muy bien”.

