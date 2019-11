Eloy Jiménez revela que espera permiso para jugar con los Gigantes del Cibao

Comparte esta noticia

Asegura que podría jugar por al menos tres semanas a finales de noviembre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, reveló este jueves que se encuentra en negociaciones con su organización de MLB para poder entrar a juego en el presente torneo otoño-invernal, con los Gigantes del Cibao.

“Puede ser que juegue pelota invernal, me encuentro en negociación con mi equipo de Grandes Ligas (White Sox), a mí me gusta jugar pelota invernal, una por la fanaticada y la otra porque me ayuda cuando yo llegó a Estados Unidos debido a que es casi la misma secuencia y me gusta la competencia de aquí”, indicó el jugador de veintidós años mientras era entrevistado para Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Jiménez indicó que la organización le quiere dar permiso por tres semanas, pero el jugador tiene la intención de entrar a finales de noviembre y seguir hasta donde llegue el equipo de los Gigantes del Cibao.

El defensor del jardín izquierdo dijo que “yo quiero jugar a finales de noviembre hasta donde el equipo llegue, pero el problema está en que los White Sox me está diciendo que nada más serán dos o tres semanas, pero yo quiero experimentar lo que es un round robin y todo lo que venga por ahí”.

El jugador que conectó 31 cuadrangulares en su primer año en la gran carpa insistió en que le encanta la forma competitiva en que se juega la pelota invernal y afirmó que si fuese por él estaría en uniforme desde el inicio de la temporada año tras año.

Jiménez explicó que para las organizaciones de Grandes Ligas todo el mundo es adulto, pero que son bastante drásticos con lo que respecta a mantenerse en forma.

