Eloy Jiménez elogia la rivalidad existente en el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, GLENDALE, Ariz. — Eloy Jiménez podría haber recibido uno o dos días para relajarse y recuperarse luego de su competencia por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 .

Pero Jiménez bateó como cuarto y como bateador designado para los Medias Blancas en el empate 4-4 del viernes por la tarde con los Cachorros en Camelback Ranch después de regresar a Arizona el jueves.

“Ya estamos aquí”, dijo un sonriente Jiménez. «¿Por qué no? Necesito prepararme para la temporada».

“Iba a darle un día libre y me dijo: ‘Quiere jugar’”, dijo el manager de los Medias Blancas, Pedro Grifol. «Así que está bien, vamos a jugar».

Jiménez se fue de 11-5 con un doble y dos carreras impulsadas en tres juegos para la República Dominicana, que terminó en 2-2 en la competencia del Grupo D y no avanzó a pesar de ser un favorito antes del CMB de numerosos pronosticadores para ganar el campeonato. El joven de 26 años parecía un poco melancólico cuando habló brevemente sobre Venezuela y Puerto Rico terminando por encima de la República Dominicana, pero también se entusiasmó con la competencia.

La derrota del miércoles 5-2 ante Puerto Rico no tuvo los resultados deseados, pero Jiménez lo calificó como uno de los mejores juegos en los que ha jugado. Las rivalidades de los Medias Blancas con los Mellizos y los Guardianes son intensas pero palideces en comparación.

“Eso fue muy, muy, muy, muy, muy diferente”, dijo Jiménez. “Ni siquiera cuando jugamos contra los Cachorros. Los Cachorros y los Medias Blancas tienen una rivalidad, [pero] Puerto Rico y Dominicana tienen esa rivalidad fuera del campo. Fue loco. Diría que es el mejor juego que he jugado, uno de los mejores juegos en los que he estado. Odio perder, pero también jugaron bien. Crédito para ellos.”

“Tuvo una gran experiencia allí”, dijo Grifol. “Esa fue una muy buena experiencia para él y para estos muchachos que están jugando en el CMB en este momento. Estoy feliz de que hayan tenido esta oportunidad”.

Tim Anderson, Lance Lynn, Kendall Graveman (Equipo de EE. UU.), Luis Robert, Yoán Moncada (Cuba) y José Ruiz (Venezuela) continúan en el juego del CMB y se mantienen alejados del campamento de los Medias Blancas. Jiménez regresó a la acción de la Liga del Cactus en el momento adecuado, con un lleno total el viernes y otro anticipado en casa el sábado contra los Dodgers.

De lo contrario, tendría que adaptarse a la multitud frenética del estadio del WBC, con Jiménez sacudiendo la cabeza y riéndose de algunas de las cosas que escuchó de los entusiastas fanáticos que lo apoyaron durante los juegos.

“Había mucha gente allí y el mundo estaba viendo los juegos, así que estuvo bien”, dijo Jiménez. “Me siento muy bien. El campo estaba repleto, así que fue una locura. Todos los muchachos, incluso con todos los fanáticos, fue genial”.

Jiménez, notablemente más liviano, quien bajó aproximadamente 25-30 libras antes del comienzo del campamento, dobló en su primer turno al bate el viernes contra los Cachorros. No quiso decir nada sobre cómo la preparación de la temporada baja y la pérdida de peso han valido la pena más allá del deseo de seguir trabajando.

Al considerar sus 17 turnos al bate en cuatro juegos en la derrota de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2021 ante Houston, Jiménez le dio la ventaja al Clásico Mundial de Béisbol con respecto al significado general y la intensidad. Está representando a su país, después de todo, algo que le gustaría volver a hacer.

¿En cuanto a comparar el CMB con la Serie Mundial? Bueno, Jiménez no tiene marco de referencia en esa categoría. Al menos no todavía.

“Cuando juegue en uno, les avisaré, porque no tengo la experiencia de jugar. No sé cómo comparar eso”, dijo Jiménez sobre la Serie Mundial. “Sé que el Clásico Mundial de Béisbol fue divertido. Algo que nunca olvidaré, pero no el resultado que quería. Ahora estamos aquí, preparándonos para la temporada, y eso es lo más importante”.

