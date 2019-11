Eloy Jimenéz desea jugar el Clásico Mundial de Béisbol con RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jardinero dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, aseguró que estará vistiendo la chaqueta del equipo dominicano que estará representando el país en la versión cinco del Clásico Mundial de Béisbol en el 2021, eso si lo invitan.

“En verdad eso es algo que yo no voy a negociar con el equipo, yo le voy a decir voy y se lo dije desde el año pasado, yo sea un grandes ligas o no lo sea, si el equipo me lleva, yo voy a ir”, sentenció el jugador mientras era entrevistado por Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez para el espacio Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Jiménez recordó que él vio el Clásico Mundial del 2013, cuando la República Dominicano obtuvo el triunfo de forma invicta y precisó que en ese momento profesó que en algún momento él quería estar ahí, representando la tierra que le vio nacer.

En otro sentido, el jugador que viene de jugar su primera temporada en el béisbol organizado, dijo que la tecnología con que se trabaja en Grandes Ligas no se puede comparar con lo que se ve en las menores debido a que en la gran carpa se le da seguimiento a todo.

El defensor del prado derecho indicó que “en ligas menores el coach te dice vamos a trabajar esto, pero no hay una base con vídeo, no hay tantos vídeos como en Grandes Ligas, la tecnología que hay en el equipo grande es increíble, se estudian todos los movimientos”.

Anuncios

Relacionado